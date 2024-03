Javier Milei admitió las "diferencias" con Victoria Villarruel

Este domingo , Javier Milei, el Presidente, afirmó que no mantiene peleas con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, aunque reconoció discrepancias entre ellos. Milei subrayó una excelente conexión y admitió que “ no pensamos exactamente igual" , aunque consideró que sus diferencias "son imperceptibles para la gente”.

"Yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no, es el trabajo de ella. Ella habrá hecho la evaluación de costos y beneficios. De hecho, el martes nos volvemos a juntar. No veo ningún tipo de problemas. Creo que hubo una interpretación maliciosa del comunicado de prensa, pero estoy acostumbrado a ver esto", dijo.

El mandatario reconoció sus problemas internos con la vicepresidenta, luego del fracaso del DNU en el Congreso.

Las broncas de Javier Milei

El mandatario reiteró su advertencia sobre la posibilidad de iniciar una rebelión fiscal contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Estoy de acuerdo con Espert. El señor Kicillof, en su discurso, dijo que el punto uno del Pacto de Mayo, no tenía sentido porque la propiedad privada está consagrada en la Constitución. Que sepa que la violó, porque el avance en términos impositivos es una apropiación", afirmó Milei respecto a la propuesta de Jose Luis Espert de no pagar los impuestos que han sido actualizados en la Provincia.

"Es un camaleón, que se va acomodando en función de como puede conseguir cargos o alguna ventaja", dijo Milei sobre Martín Lousteau.

Asimismo, criticó al líder del Comité radical, el senador Martín Losteau, por su voto negativo respecto al DNU. "Es un camaleón, que se va acomodando en función de como puede conseguir cargos o alguna ventaja. De Lousteau, a mí no me sorprende nada. Pero fue coherente con su postura. Él fue el ministro de Cristina Kirchner y responsable de la 125 y dejo al país al borde de la guerra civil", indicó.

"Es una suerte de incompetente sistemático", manifestó el presidente sobre Axel Kicillof.

El futuro del DNU

"Esto era netamente probable que pase, era un resultado esperable. Pero hay un aspecto muy positivo: tuvimos 25 votos a favor. Además, el DNU sigue vigente en la cámara de Diputados y si se cae, volveremos a la carga con otros DNU, para que las reformas tomen lugar", señaló Javier Milei, luego de que rechacen el mega DNU del ajuste en el Senado.