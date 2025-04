Javier Milei visitará Paraguay y se reunirá con el presidente Santiago Peña

Javier Milei se reunirá con Santiago Peña en Paraguay.

“Ningún país se va a desarrollar si no tiene estabilidad macroeconómica, si no tiene una economía que crece, si no tiene un Banco Central que controle la inflación. Es imposible”, aseguró el paraguayo.

De acuerdo con Peña, “en 125 años la Argentina pudo revertir una situación de déficit fiscal crónico y esto está haciendo que disminuya la inflación”. Y añadió: “Esto va a traer también beneficios económicos para ese país”.

Este miércoles, el presidente Javier Milei viajará a Paraguay.

Este próximo encuentro marcará la tercera reunión entre Milei y Peña. El primer cara a cara tuvo lugar el 14 de febrero de 2024 en la Casa Rosada, mientras que el segundo se concretó en Mar del Plata, en el marco de la realización del Coloquio IDEA.