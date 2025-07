La Justicia autorizó a Lula da Silva a visitar a Cristina Kirchner en prisión domiciliaria

El presidente de Brasil, Lula da Silva, fue autorizado por la Justicia argentina para visitar mañana a la ex mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner , quien cumple prisión domiciliaria por la causa conocida como “Vialidad”. La visita se realizará mañana en el departamento ubicado en San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat.

La visita tiene un fuerte valor simbólico, dado el vínculo político y personal que une a ambos líderes desde hace años. Lula manifestó públicamente en distintas oportunidades su apoyo a la ex presidenta argentina en las causas judiciales que enfrenta, calificándolas como una “persecución política”.

Condiciones para la visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner

La autorización judicial establece condiciones específicas para la visita, entre ellas la presencia de personal de seguridad y el registro del ingreso del mandatario brasileño, que deberá realizarse dentro de una franja horaria determinada.

En tal sentido, el tribunal le recordó a Cristina Kirchner que debe respetar la "regla de conducta" impuesta hace semanas de no "perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

Régimen de visitas de CFK

En el momento que a Cristina Kirchner se le impuso la prisión domiciliaria, se le impuso un régimen de visitas específico, donde se estableció que familiares, médicos, custodios y abogados pueden ingresar al domicilio sin requerir autorización alguna. La defensa de CFK presentó el correspondiente listado que fue aprobado en la jornada de hoy.

Cristina Kirchner objetó que se le ponga un límite para las visitas que deban pedir autorización para el ingreso. Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, abogados de la ex mandataria, advirtieron que no hay ninguna normativa que determine que se debe limitar las visitas en prisión domiciliarias, ya que en la práctica dicho asunto no ocurre en otros casos.