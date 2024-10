La oposición quiere sesionar el 9 de octubre para revertir el veto de Javier Milei

Los cinco radicales que apoyaron el veto jubilatorio no firmarán el pedido.

“ Están en una encerrona , hoy llamaron a marchar Lilita Carrió , Cristina Kirchner , Horacio Rodríguez Larreta , Maximiliano Ferraro , Juan Grabois , Martín Lousteau , Myriam Bregman , la CGT , la CTA , no hay grietas desde el punto de vista de la política . Y eso después decanta en el recinto. Si lo vetan , la posibilidad de que pierdan es cierta”, detalló un diputado que va a votar en contra del veto .

Veto a la Ley de Financiamiento Universitario: Se debilitó el grupo de los "87" héroes"

La diferencia en esta ocasión en relación con el veto a la movilidad jubilatoria es que todos los miembros de la Cámara de Diputados reconocen que se está debilitando el grupo de los "87 héroes". Esto no solo se debe a la participación del diputado larretista, Álvaro González, y de una senadora del mismo sector, Guadalupe Tagliaferri, en la movilización de ayer, sino también porque otros representantes del PRO, especialmente aquellos provenientes del interior del país, expresan reservas sobre la decisión presidencial.

Los cinco radicales que respaldaron el veto a la movilidad jubilatoria no se sumarán a la solicitud, pero al menos dos de ellos se ausentarán para no quedar asociados con el Gobierno en este asunto.

La fecha para la insistencia será el 9 de octubre.

Dentro del PRO coexisten dos enfoques. Hay un grupo que se esfuerza por sostener el veto, mientras que otro busca, al menos, incrementar el número de ausentes en esa sesión.

“Estuvimos hablando con algunos y no están de acuerdo con acompañar el veto. Esto no significa que voten en contra del veto, pero sí que puede ser que cuando se llame a sesionar para insistir con la ley se ausenten y nos permitan llegar a los dos tercios con un número más bajo”, señaló una diputada radical encargada de hacer el “poroteo”. El propio jefe del bloque, Cristian Ritondo, adelantó que el bloque todavía no tomó una decisión.

“Los que no quieren acompañar están definiendo si votan en contra o se ausentan. Es una decisión que se va a tomar más cerca de la fecha que se defina la sesión teniendo en cuenta los números que tengan los otros bloques”, dijo un diputado amarillo.

Diputados del PRO se mostrarían contrarios al veto.

Desde la perspectiva de quienes intentan conservar la cohesión del bloque a favor del veto, destacan que las circunstancias han variado. “Va a depender mucho de cómo reacciona el gobierno. El error de la Casa Rosada fue que no lo mantuvo en una cuestión salarial y salió a decir que la UBA inventa alumnos y cosas por el estilo, eso complicó todo”.

Un aspecto que favorece la perseverancia es que muchos consideran que la situación actual es distinta a la de la reforma de las pensiones. “El ecosistema universitario es diferente, hay muchos diputados y diputadas que son profesores, y no es fácil entrar a tu universidad y encontrarte con que está empapelada con tu cara. Con los jubilados, si sos un diputado públicamente reconocido, alguien te puede decir algo; esto es totalmente diferente”, apuntó una legisladora que es profesora universitaria.

Esto es evidente por parte de los estudiantes universitarios: en abril se dirigieron a la Plaza de Mayo, y ayer lo hicieron hacia el Congreso de la Nación.

La UCR y otros bloques opositores aceleraron las negociaciones para sumar voluntades y llevar el debate al recinto.

Estos argumentos también están generando incertidumbre en algunos de los radicales que fueron parte de los “5 del veto” a la normativa sobre movilidad jubilatoria. “Hay dos que no están tan seguros de seguir en esa posición”, explicó un legislador del bloque que conduce Rodrigo de Loredo.

La asistencia o falta de la misma en estas instancias suele tener más peso que la decisión del voto, dado que la insistencia requiere dos tercios de los presentes. Por lo tanto, a menor cantidad de personas en el recinto, más fácil resulta alcanzar el número necesario para los dos tercios.

En este panorama, los legisladores radicales que promovieron la iniciativa mantendrán su posición. A ellos se une el bloque de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y la izquierda. Sin embargo, no serán los únicos. El bloque de Innovación Federal ha dejado entrever que sus 8 diputados respaldarán la insistencia (habían apoyado el veto a las jubilaciones).

La oposición en el Congreso de la Nación se prepara para rechazar el veto a la ley de presupuestos universitarios.

En el grupo que respalda el veto se encuentran el PRO, La Libertad Avanza, el bloque Independencia (los peronistas de Tucumán), el MID y la agrupación Producción y Trabajo. Además, consideran que los radicales que se manifestaron en contra de la ley de movilidad jubilatoria se unirían a este sector en la votación.

