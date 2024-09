Las objeciones contra Ariel Lijo fueron rechazadas por el Gobierno

Las organizaciones que se oponen a la candidatura de Ariel Lijo

La oposición a la designación de Lijo fue presentada "en forma conjunta por las organizaciones Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Será Justicia; Acción Conjunta Republicana (ACR); Asociación Civil Usina de Justicia; Entre Ríos Sin Corrupción y Profesores Republicanos, y por los señores Alejandro E. Fargosi; Daniel Sabsay; Pablo A. Pirovano; Gerardo Enrique Vega; Alberto Fidel Cohan; Ezequiel Nino; Alejandro Drucaroff; Marcelo De Jesús y Marcelo A. Camerini".

La acción llevada a cabo por diversas agrupaciones civiles y abogados tenía como objetivo invalidar el proceso del pliego del juez propuesto por el gobierno.

El rechazo a la designación de Lijo había sido interpuesto en forma conjunta por diversas organizaciones.

Anomalías en el proceso de propuesta del juez Ariel Lijo

En ese escrito, entregado al Poder Ejecutivo y a la Presidencia del Senado, señalaron presuntas anomalías en el proceso de la propuesta del juez promovido por el oficialismo para formar parte del máximo tribunal. Además, pidieron la retirada de su pliego.

En los argumentos del rechazo presidencial, el Gobierno afirmó que "no se configura ninguna de las causales que viabilizarían un recurso de revisión como el intentado, lo que conlleva de lleno a su inadmisibilidad formal".

El presidente Javier Milei avanza en su plan de sumar a Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia.

Además, resaltó que "no existe un acto administrativo impugnable". Y en esta línea, concluyó: "la remisión del pliego al H. Senado de la Nación no constituye un acto de designación y, por tanto, no produce por sí mismo efectos jurídicos definitivos para ningún interesado".

