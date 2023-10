Si bien el dirigente negó que haya una fractura en Juntos por el Cambio, lanzó duras críticas a dirigentes radicales que acusó de “transar” con Sergio Massa en el Congreso.

El ex jefe de Estado reconoció que el lunes a la noche compartió una reunión con Milei y Patricia Bullrich. Dijo que le trasladaron un apoyo incondicional y no hablaron de futuros cargos en un eventual gabinete.

“No hemos pedido nada, tenemos esta actitud y lo ratifico: no venimos para el toma y daca, estamos para colaborar en lo que sea para el futuro de la Argentina”, dijo.

image.png

Crearán un comité político

Simultáneamente, progresa la fusión de los equipos pertenecientes a los partidos libertarios y al PRO con el fin de coordinar la campaña conjunta. Se ha establecido que la próxima semana se dará inicio a la operación de un comité político y uno de supervisión, los cuales contarán con la participación de líderes de ambas agrupaciones.

En el primer grupo, los representantes del bullrichismo estarán encabezados por Juan Pablo Arenaza, director de campaña de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. En el segundo, es posible que se sume Cristian Ritondo, una de las principales figuras del PRO en la provincia de Buenos Aires. La labor del equipo encargado de supervisar las elecciones es crucial en la segunda vuelta, ya que Milei enfrentó numerosos desafíos para controlar los votos en todo el país.

image.png

Bullrich designó a Alberto Fohrig, quien supervisa sus equipos especializados, y a la letrada Silvina Martínez para que se unan a sus homólogos de La Libertad Avanza en la misma labor. También se sumarán los líderes de las áreas de comunicación y otros campos con el propósito de colaborar conjuntamente en la campaña. A través de esta colaboración, se llevará a cabo la armonización de políticas gubernamentales en las que Milei y el PRO comparten similitudes.

Dentro de las filas del macrismo y el bullrichismo, existe una fuerte convicción de que tomaron la decisión acertada al concretar el acuerdo con Milei. Además, confían en que con el transcurso del tiempo, se sumarán más personalidades que respaldarán al candidato libertario en la segunda vuelta del 19 de noviembre, como un medio para contener a Sergio Massa, el candidato oficialista.

De ahí que se generen grandes expectativas en torno a lo que Macri expresará durante su entrevista con Feinmann. Se anticipa que el expresidente defenderá con firmeza el pacto con Milei y responderá a las críticas que ha recibido por parte de Elisa Carrió, así como de destacados miembros de la Unión Cívica Radical como Gerardo Morales y Martín Lousteau.

image.png

El apoyo de Patricia Bullrich a Milei

Hasta el momento, el expresidente no se ha pronunciado sobre este asunto, pero fue la propia Bullrich quien abordó el tema durante la rueda de prensa de este miércoles, acompañada por Luis Petri, su compañero de fórmula, donde reafirmó su oposición al oficialismo.

“La Argentina no puede iniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa. Hace 20 años que nos hunden en la decadencia”. dijo. Y agregó: “Nos encontramos ante el dilema de cambio o de continuidad mafiosa. La mayoría eligió un cambio, nosotros lo representamos y no podemos ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita”.

“Hoy creemos que hay que unir fuerzas para un objetivo superior. Como dijo San Martín, ‘cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla’”, acotó.

image.png

Durante la conferencia de prensa, a Bullrich se le planteó la cuestión de los ataques que había recibido por parte de Milei durante la campaña electoral, quien la acusó de estar involucrada en actos de vandalismo, incluyendo la supuesta colocación de explosivos en jardines de infantes.

“Anoche tuve encuentro con Milei, mantuvimos una charla respecto de lo que fueron sus declaraciones y nos perdonamos mutuamente porque hoy la Patria necesita que seamos capaces de perdonarnos; está en juego el futuro”, enfatizó.

Macri se reunió con Milei en su residencia la noche del martes en un intento de llegar a un acuerdo. Más tarde, se sumaron a la reunión Bullrich, seguida por los miembros del movimiento libertario Guillermo Francos y Karina Milei, así como dos invitados de Macri, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Al día siguiente, estaba programada una reunión del PRO para deliberar sobre la postura a adoptar en la segunda vuelta electoral, pero esta fue cancelada debido a que Bullrich convocó una conferencia de prensa para anunciar su respaldo a Milei "a título personal", al igual que hizo Petri.

image.png

Previo a su encuentro con los periodistas, la líder del PRO recibió en su residencia de Palermo a un conjunto de líderes del partido para abordar el tema. Entre los presentes se encontraban Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Federico Angelini, Ignacio Torres, Humberto Schiavoni y otros.

Bullrich y Mauricio Macri sostuvieron una conversación con sus compañeros de partido durante un lapso de treinta minutos acerca de la necesidad de definir una postura del partido de cara a la segunda vuelta, aunque sin hacer mención a lo que todos habían leído en los medios: el encuentro secreto con Milei. La controversia en torno a este asunto solo surgió tras una pregunta de Vidal, lo que generó tensión en el ambiente: “¿Pero ustedes se reunieron o no con Milei?”.

Fue únicamente en ese instante cuando Macri y Bullrich reconocieron el encuentro, aunque sin entrar en muchos pormenores, y lo justificaron como una estrategia para evitar la continuidad del kirchnerismo. En un ambiente tenso, Larreta expresó sus desacuerdos con Milei y Massa, y solicitó a Bullrich que durante la conferencia de prensa aclarara que su respaldo al candidato libertario era a título personal. Enseguida, Ignacio Torres, el gobernador electo de Chubut, reaccionó enérgicamente: “Recién me entero de la reunión con Milei.

"Quiero saber por qué estamos deliberando sobre algo que ya tienen decidido”, se quejó. “Fue algo informal”, le contestó Bullrich.

image.png

Larreta contra Macri y Bullrich

Larreta marcó su distinción con respecto a Macri y Bullrich: el miércoles, después del anuncio de la líder del partido, convocó a una rueda de prensa para ratificar que no respaldará ni a Milei ni a Massa en la segunda vuelta electoral programada para el 19 de noviembre.

“Quiero ser bien claro ante ese dilema. Las dos opciones son muy malas para todos los argentinos. Es nuestra responsabilidad defenderlos”, resaltó.

El líder del Gobierno expresó su "claro malestar" por el comportamiento del expresidente y la líder del PRO al sostener "reuniones secretas, a medianoche, y acuerdos que no se saben qué son". Incluso, fue un paso más allá al cuestionar los acercamientos del expresidente con el candidato libertario.: “Macri le dio aval a la palabra de Milei durante la campaña y eso mismo le dijo Bullrich quejándose, no es cosa mía”, dijo.

Posteriormente, los 10 gobernadores de JxC marcaron una distancia con respecto a la elección de Macri y Bullrich: tras su encuentro, reafirmaron su oposición al gobierno nacional, aunque subrayaron que esta posición no implica un respaldo directo al líder libertario. Al mismo tiempo, recalcaron su compromiso de continuar promoviendo sus principios, sin comprometerse “al alquimista de turno” ni “traicionando su identidad”.

image.png

Además, se manifestaron en contra del respaldo a Milei y Massa personalidades de Juntos por el Cambio como Vidal, Elisa Carrió, Miguel Angel Pichetto y Graciela Ocaña, entre otros líderes. Igualmente, las autoridades de la UCR, encabezadas por Gerardo Morales y Martín Lousteau, adoptaron una posición contraria a Macri y Bullrich, expresando críticas enérgicas.

“Están fuera de la coalición”, declararon tras un encuentro del partido. La respuesta contundente de Bullrich a quienes la criticaron fue enérgica: “Conformamos un equipo hace tiempo con Mauricio (Macri) y estamos legitimados por la sociedad porque ganamos las PASO”, dijo. Y explicó: “Acá pueden hablar Lousteau, Morales, Larreta y todos los que quieran, pero nosotros les ganamos”.