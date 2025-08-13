Marcha de jubilados en el Congreso: otra jornada de protesta y tensión con la Policía

Tensión en la Marcha de Jubilados de este miércoles.

Este miércoles, nuevamente, miles de jubilados se concentraron en las inmediaciones del Congreso Nacional en Buenos Aires para exigir un aumento en sus haberes y rechazar el reciente veto del presidente Javier Milei a una ley que había sido aprobada por diputados y senadores. La protesta, que ya se ha convertido en habitual todos los miércoles, estuvo marcada por la presencia de un fuerte operativo policial y momentos de tensión con las fuerzas de seguridad.

Desde primeras horas de la tarde, diferentes columnas de jubilados, acompañados por organizaciones sociales y grupos de apoyo, se acercaron a la zona. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no hubo vallado alrededor del Congreso, pero sí un amplio despliegue de agentes de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y Gendarmería en las calles aledañas para contener la movilización.

A pesar del operativo, a medida que avanzaba la protesta, comenzaron los enfrentamientos entre manifestantes y policías, quienes respondieron con gas pimienta y balas de goma ante los ataques con palos y lanzamiento de objetos por parte de algunos sectores. Se reportaron varios detenidos y algunos heridos, entre ellos personas mayores, mientras la tensión escalaba en las calles Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos y Avenida Rivadavia.

Seguí en #ArrancaLaTardeEnA24 pic.twitter.com/CefNqcewq9 — A24.com (@A24COM) August 13, 2025 La tristeza de los jubilados Una de las imágenes más conmovedoras fue la de un jubilado de 88 años que, entre lágrimas, contó que sólo puede comer una vez al día debido a la precariedad económica que atraviesa. Otros manifestantes denunciaron represión desmedida y cuestionaron que el Gobierno destine recursos millonarios a operar contra los reclamos sociales en lugar de aumentar los haberes previsionales.

marcha de jubilados (3) La protesta contó además con el apoyo de hinchas de distintos clubes de fútbol, un fenómeno que sirvió para visibilizar aún más la causa de los jubilados, quienes denuncian que cerca del 60% percibe la jubilación mínima, equivalente a aproximadamente 340 dólares mensuales, una suma insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

