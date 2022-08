El gran músico catalán Joan Manuel Serrat en uno de sus temas sabe recitar "nunca es triste la verdad, lo que no tiene, es remedio", este mes de agosto la prosa pareció caerle como anillo al dedo al kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto, Milagro Sala, Baez, Massa etc etc, vivieron realidades que los enfrentaron cara a cara con lo que tanto les cuesta enfrentar, como decía Jorge Fernández Diaz ,el kirchnerismo tiene un gran problema con la verdad, durante años hicieron del relato una forma de hacer política y hasta de vida, se arman una realidad propia, y se la repite permanentemente, se disciplina a un ejército de acólitos que la repiten sin cesar y la toman como un dogma y así pase lo que pase no será la que decía el general donde la única verdad es la realidad, la verdad es la que nosotros construimos.