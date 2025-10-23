jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 12:20
Gabinete.

Pablo Quirno será el nuevo canciller tras la salida de Gerardo Werthein

El Presidente prepara cambios en su equipo. Pablo Quirno asumiría como canciller y Sebastián Amerio reemplazaría a Cúneo Libarona en Justicia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Pablo Quirno.

Pablo Quirno.

Pablo Quirno, el elegido para la Cancillería

Fuentes oficiales confirmaron que el mandatario planea ofrecer el cargo de ministro de Relaciones Exteriores a Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Quirno también ejerce como secretario de Relaciones Económicas Internacionales, desde donde coordina el vínculo con inversores extranjeros y organismos multilaterales. Su eventual designación busca reforzar la estrategia económica del Gobierno con una mirada centrada en la atracción de capitales y la diplomacia comercial.

El puesto había quedado vacante tras la salida de Gerardo Werthein, quien ocupó la Cancillería durante los primeros meses de gestión y mantiene una relación directa con el Presidente.

Pablo Quirno
Pablo Quirno.

Pablo Quirno.

Sebastián Amerio reemplazaría a Cúneo Libarona

En paralelo, el Ejecutivo avanza con la definición del nuevo ministro de Justicia. Todo indica que el cargo será ocupado por Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia y segundo de Mariano Cúneo Libarona, quien presentó su renuncia en las últimas horas.

Amerio es considerado un hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, figura de creciente influencia dentro del entorno más cercano al Presidente. Su perfil técnico y su vínculo con magistrados de Comodoro Py lo posicionan como un nexo clave con el Poder Judicial.

Sebastián Amerio
Sebastián Amerio.

Sebastián Amerio.

Cambios también en Seguridad y Defensa

Tras las elecciones, el Gobierno deberá cubrir otras vacantes en el gabinete. En el Ministerio de Seguridad se espera el alejamiento de Patricia Bullrich, quien competirá por una banca en el Senado por la Ciudad de Buenos Aires.

Del mismo modo, Luis Petri, titular de Defensa, dejará su cargo para postularse como diputado por Mendoza. Ambos reemplazos se definirán en los próximos días, en el marco de un rediseño general del equipo de ministros que acompañará la segunda etapa de la gestión.

