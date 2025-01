¿Qué es la ideología Woke?

La palabra woke comenzó como un llamado a la conciencia social afroamericana en 1938.

En este sentido, el término "woke" se ha asociado a prácticas como la "cultura de la cancelación", un fenómeno caracterizado por el boicot público de individuos o entidades cuya conducta es considerada ofensiva o contraria a los ideales progresistas. Para sus detractores, esta dinámica constituye una forma de coerción ideológica que socava la libertad de expresión y exacerba las polarizaciones sociales.

Cuál es su origen

La noción de "woke" hunde sus raíces en el movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos. Su primera aparición documentada se atribuye al músico afroamericano Lead Belly, quien en 1938 empleó este término en una entrevista para alertar sobre los peligros de la segregación racial en el sur de la nación. Posteriormente, la comunidad afroamericana adoptó esta expresión como un exhorto a permanecer vigilantes frente a la opresión y la injusticia sistémicas.

A mediados del siglo XX, el escritor William Melvin Kelley popularizó el término "woke" en un ensayo publicado en el New York Times titulado "If You're Woke, You Dig It". En ese entonces, el concepto se circunscribía a la conciencia racial. Sin embargo, con el surgimiento del movimiento Black Lives Matter en la década de 2010, el significado de "woke" evolucionó para englobar una gama más amplia de desigualdades y opresiones sociales.

El término ganó relevancia global con el movimiento Black Lives Matter en 2012.

El renacimiento del término "woke" se produjo en consonancia con el trágico asesinato del adolescente afroamericano Trayvon Martin en 2012, un suceso que desencadenó masivas manifestaciones en contra de la violencia policial y el racismo sistémico. Fue durante este período que la expresión se popularizó en las redes sociales y los movimientos activistas, convirtiéndose en un sinónimo de compromiso con la justicia social y los derechos humanos.

Qué dijo Milei en el Foro de Davos sobre la ideología woke

Durante su discruso en el Foro de Davos, el presidente Javier Milei emitió fuertes críticas contra lo que denominó “la basura woke”: “El tiempo de cambio está tocando la puerta. El virus mental de la ideología woke es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar”, manifestó en su discurso.

En un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Milei dijo: “A la basura woke (socialismo cool) le empieza a llegar el vuelto. En su fatal arrogancia han hecho mucho daño y las personas de bien han despertado. Se vienen nuevos vientos...“.

La posición de Milei se alinea con su enfoque libertario y su rechazo a cualquier ideología que, según él, promueva el colectivismo en detrimento del mérito individual.

La postura de Milei es idéntica con su visión libertaria y su rechazo a cualquier ideología que, según él, estimule el colectivismo en detrimento del mérito individual. Para el presidente argentino, las políticas vinculadas al wokismo, como el uso de pronombres de género neutro o las cuotas de diversidad en el empleo, son ejemplos de intervenciones estatales que erosionan las libertades individuales y fomentan un “pensamiento único”.

Esta postura generó tanto respaldo como cuestionamientos en Argentina, particularmente entre quienes ven en las palabras de Milei una respuesta al avance de las políticas progresistas y quienes, por el contrario, piensan que sus declaraciones trivializan causas históricas de justicia social.

Qué sostienen Donald Trump y Elon Musk sobre la ideología woke

El rechazo a la ideología woke no es exclusivo de Milei. Líderes internacionales como Donald Trump y Elon Musk fueron igualmente contundentes en sus críticas, aunque desde perspectivas diferentes.

Donald Trump llamó a las políticas de inclusión “una tiranía woke”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió la lucha contra el wokismo en un eje central de su agenda política. Durante 2022, en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando, Florida, Trump calificó estas políticas como un intento de “reemplazar la democracia estadounidense con una tiranía woke ”. En sus discursos, señaló que las iniciativas relacionadas con diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) son ejemplos de un fascismo de extrema izquierda.

En una de primeras órdenes ejecutivas tras asumir el 20 de enero pasado, Trump eliminó programas gubernamentales que promovían la “ideología de género” y puso fin a subvenciones federales destinadas a políticas inclusivas. También expresó un rechazo categórico hacia el reconocimiento de géneros no binarios, afirmando que “solo existen dos géneros: masculino y femenino”.

Musk describió al woke como un “virus ideológico” peligroso para la sociedad moderna.

Trump utilizó el término woke como una herramienta retórica para movilizar a su base conservadora, advirtiendo que estas políticas no solo amenazan la democracia, sino también el estilo de vida tradicional de los estadounidenses.

Elon Musk: “El woke es un virus”

Por su parte, Elon Musk, CEO de empresas como Tesla, X (antes Twitter) y SpaceX, describió el wokismo como un “virus de la mente progresista”. En una entrevista con el psicólogo ultraconservador Jordan Peterson, Musk afirmó que esta ideología está “matando” a las sociedades modernas al fomentar un pensamiento homogéneo y represivo.

“Mi hijo Xavier ha muerto, asesinado por el virus de la mente progresista”, comenzó el magnate. “Básicamente, me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores”, reveló sobre el consentimiento que permitió el inicio del proceso de transición de género su hijo menor de edad, añadiendo que fue por temor al riesgo de suicidio.

Trump eliminó programas gubernamentales que promovían la “ideología de género”.

El empresario aseveró: “Es malvado. Estás llevando a niños que están muy por debajo de la edad de consentimiento. Es muy posible que los adultos manipulen a niños que están pasando por una verdadera crisis de identidad para hacerles creer que son del género equivocado”. Finalmente, sentenció: “Prometo destruir el virus de la mente progresista”.

Musk también criticó abiertamente la “cultura de la cancelación”, a la que considera una forma de censura que inhibe la innovación y el debate. Según él, el wokismo promueve una narrativa de victimización que contradice los principios del mérito y la libre competencia, valores que Musk considera esenciales para el progreso.