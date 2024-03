Se definieron los productos importados que pagarán menos impuestos

En la reunión, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Comercio , el Gobierno presentó la lista de productos que serán importados sin un impuesto adicional de IVA . Entre los alimentos incluidos en dicha lista se encuentran: Carnes bovinas, porcinas, aviar, y derivados; Pescados y derivados; Lácteos y derivados; Huevos , Hortalizas, Legumbres, Frutas, Verduras, Frutos secos y demás alimentos primarios, Especias, Cereales y sus derivados , Oleaginosas y sus derivados, Grasas y aceites, Preparaciones alimenticias (pastas, salsas, panificados, confituras, enlatados, etc.) e Insumos alimenticios (extractos, concentrados, cacao, etc.). Cervezas y Bebidas sin alcohol aparecen también.

Por otro lado, estarán incluidos productos de higiene personal: Algodones e hisopos, Desodorantes Corporales, Máquinas y espuma de afeitar, Insecticidas de uso personal, Jabón de tocador, Pañales Descartables, Papel Higiénico, Pastas Dentales, Preservativos, Productos para Bebes, Protección Femenina, Shampoo y Acondicionador, indicaron fuentes oficiales.

Fabricantes de alimentos de la cámara Copal se reunieron con la Cartera de Hacienda.

Dentro de la categoría de productos de higiene y limpieza se encontrarán detergentes, productos para lavar la ropa y suavizantes, así como también lavandina y limpiadores. Además, se beneficiarán de esta medida unos 800 fármacos.

Según la información oficial, esta acción se implementa con el fin de fortalecer la competencia y respaldar la reducción de la inflación en los artículos esenciales y medicamentos. En esencia, es una iniciativa gubernamental destinada a detener el alza de los precios. “No es un proceso inmediato, pero es un mensaje claro a una industria concentrada, como lo es la de los alimentos. Y en casi todos los rubros. Es un mensaje claro del Gobierno. Esto apunta a los básicos, a los commodities de la cadena, y el resto baja en cadena”, puntualizó una fuente de la industria.

Luis Caputo se refirió a la fijación de precios

El líder de la cartera de Hacienda, Luis Caputo, respaldó el martes ante líderes empresariales en la cumbre de AmCham esta acción. Caputo valoró la reunión con representantes de la industria de consumo y supermercados como muy positiva y señaló que reconocieron haber fijado precios considerando un tipo de cambio de dólar "entre 2.000 y 3.000 pesos". “Hay precios que no pueden estar ahí”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Secretaría de Comercio.

“Es importante también para la gente. Imagínense que alguien que llega rascando a fin de mes, le sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento, de góndolas y las cosas salen 50% más que en Estados Unidos, se van a preguntar: ¿Este es el modelo? No estamos pidiendo una baja, pero que reflejen más o menos las condiciones que estamos viviendo. Hay que dar un empujoncito para que puedan negociar con los productores, forzar la competencia. Este momento lo amerita. La gente está haciendo un esfuerzo y si los precios no reflejan un nivel razonable, no está bueno. No es en todos los productos sino canasta básica”, manifestó Luis Caputo.

El miércoles, Caputo expresó su satisfacción en plataformas digitales por el hecho de que ciertos supermercados y grandes establecimientos comerciales han empezado a cambiar la manera en que ofrecen descuentos y promociones, con el objetivo de hacer más evidentes las reducciones de precios debido a la disminución en el consumo.

Por medio de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter), el funcionario expresó su alegría por el cambio en las publicaciones de ofertas de la cadena Jumbo. De un formato de "3x2" o "4x2", la cadena ahora brinda descuentos directos en los que asegura haber reducido entre un 50% y un 35% los precios de ciertos productos específicos. “Jumbo cambiando la modalidad de sus promociones”, dijo y acompañó su comentario con imágenes de impresos de la cadena de supermercados antes y después del cambio.

Algunos sectores de la industria han experimentado reacciones adversas. La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su inquietud ante la decisión del gobierno de otorgar incentivos fiscales a la importación de alimentos con el propósito de controlar los precios al consumidor, y opinó que esta medida “afecta seriamente la competitividad” de los productores locales.

Los líderes de la entidad expresaron su inquietud por lo que perciben como un trato injusto hacia la industria. Mientras que los productores locales deben abonar los insumos requeridos para la fabricación en cuatro cuotas mensuales, con el impuesto PAIS incluido, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos (refiriéndose a la exención del IVA adicional y del impuesto a las ganancias que solían aplicarse a las importaciones) y podrán acceder a todas las divisas necesarias en un único pago a 30 días. El anuncio realizado hoy afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país”.

Las claves del anuncio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuirá el período de pago de las importaciones de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, cuidado e higiene personal. En lugar del esquema de pago en cuatro cuotas a 30, 60, 90 y 120 días, se implementará un plazo de pago único a 30 días.

Hubo repercusiones negativas en algunos sectores fabriles.

Se ha decidido posponer, durante un período de 120 días , la aplicación de la retención del IVA adicional y el impuesto a las ganancias sobre las importaciones de estos artículos y medicamentos.

, la aplicación de la y el impuesto a las ganancias sobre las importaciones de estos artículos y medicamentos. Esta acción incentivará la importación de productos básicos cuyos precios en el mercado interno superen los precios internacionales, fomentando así una competencia más amplia y, por ende, una reducción en la inflación y los precios de estos productos.

cuyos precios en el mercado interno superen los precios internacionales, fomentando así una competencia más amplia y, por ende, una reducción en la inflación y los precios de estos productos. Dentro de los productos destacados que se verán favorecidos se incluyen: bananas, batatas, carne porcina, café, conservas de atún, artículos de cacao, pesticidas, champús, pañales, entre una amplia variedad de otros productos.