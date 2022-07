Se terminó el tiempo de moderación

De a poco CFK le fue sacando los funcionarios que a su entender no funcionan, así se fue Marcela Losardo, Matías Kulfas, ahora Martin Guzmán y todos esperan más nombres en las próximas horas, hoy nadie apuesta por la continuidad de Moroni en Trabajo o del presidente del BCRA el atribulado Miguel Pesce.

El Ministro Guzmán soportó estoicamente todos los ataques, el destrato fue total, cuando pretendió sacar al subsecretario de energía Federico Basualdo y fue desautorizado debería haberse ido, su autoridad quedó fuertemente afectada y necesitaba permanentemente ser ratificado. Llegó un punto donde sostenerlo era imposible, la inflación que jamás supo controlar lo desgastó, el acuerdo con el FMI no pudo capitalizarlo ya que profundizó la pelea con CFK y Máximo, sus desencuentros con el titular del Central era cada vez más evidentes y la interna del área energética lo consumió. En dos semanas no logró ni publicar el formulario por la segmentación tarifaria, demasiada soledad para un funcionario que no funcionaba. Eso sí, en un país como el nuestro esa renuncia tenía que tener su singularidad, cuando todos esperaban el discurso en Ensenada de Cristina por lo que iba a decir, Guzmán publicó vía Twitter una carta de más de 4 hojas escrita mucho antes con seguridad.