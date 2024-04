Victoria Villarruel volvió a aumentar la dieta de senadores

Luego de las censuras, Milei instruyó a revertir las asignaciones a los niveles de diciembre sin los incrementos. Menem acató de forma inmediata, mientras que Villarruel demoró la decisión y la aceptó con renuencia. Incluso desafió nuevamente a Milei al respaldar el aumento de las dietas durante una entrevista televisiva.

La polémica ha vuelto a emerger en este momento, tras descubrirse que la vicepresidenta no revocó completamente la medida y conservó el incremento del 16 por ciento correspondiente a enero, lo cual sorprendió a los diputados del lado opuesto del Salón de Pasos Perdidos que separa el Palacio legislativo.

La decisión de Villarruel eleva nuevamente el nivel de ruido que existe con Milei.

Las comisiones

La coalición temporal que Villarruel había establecido en el Senado con los grupos opositores colaboradores para superar a Unión por la Patria, la principal fuerza de la Cámara alta, empezó a resquebrajarse.

Ayer, la vicepresidenta convocó a la formación de seis comisiones, de las cuales cuatro fueron asignadas a la UCR con el respaldo de los libertarios y los macristas. Sin embargo, las comisiones clave de Trabajo y Agricultura no pudieron avanzar debido a la falta de quórum, ya que tanto UxP como los senadores de las provincias patagónicas de Santa Cruz y Río Negro estaban ausentes. Los gobernadores de estas provincias lanzaron fuertes críticas a los recortes económicos implementados por el Gobierno nacional.

Los reproches de Santa Cruz y Río Negro por los ajustes en la distribución de fondos se hicieron oír en el Senado, lo que complicó los planes de Villarruel para aislar a UxP. Las primeras manifestaciones de disconformidad se observaron en la formación de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, así como en la de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las críticas de Santa Cruz y Río Negro respecto a los ajustes en la distribución de fondos resonaron en el Senado.

Desde el principio, el partido gobernante y sus colaboradores tenían conocimiento de que UxP no estaría presente en protesta por una asignación más justa de representación para su bloque (que cuenta con 33 senadores de los 72 en total), sin embargo, la falta de los senadores patagónicos resultó en la falta de quórum en las comisiones.

El problema se manifestó claramente en la comisión de Trabajo, que encabezaba la lista. A pesar de que tanto Mónica Esther Silva de Río Negro como José María Carambia de Santa Cruz estaban en sus oficinas del Senado, no se presentaron a la cita, lo que llevó a la cancelación de la reunión debido a la falta de quórum. La situación se repitió en la comisión de Agricultura, que también se vio afectada por la ausencia de Silva.

La posición de los senadores coincidía con la demanda de sus mandatarios provinciales. “Hemos dejado de percibir más de 50.000 millones de pesos de las transferencias que nos corresponden por coparticipación nacional en los últimos meses. Para funcionar y garantizar servicios, la provincia tiene que adquirir elementos e insumos que tienen aumentos desproporcionados”, manifestó el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck. “Los ataques permanentes del Gobierno a las provincias no paran”, alertó. A su vez, el mandatario rionegrino se opone a la reimplantación del impuesto a las Ganancias a los trabajadores.

La vicepresidente convocó ayer a conformar seis comisiones: cuatro de ellas quedaron en manos de la UCR.

Por otro lado, el mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal, afirmó que “hay un gran descontento entre los gobernadores patagónicos” y apuntó: “La mayoría no está de acuerdo con muchas de las medidas del Gobierno”. El santacruceño se pronunció también contra las medidas de ajuste anunciadas por el Presidente, y dijo: “Si no hay recursos para mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley ‘Bases’ ni va a haber Pacto de Mayo para nosotros”.

Sin embargo, Villarruel consiguió mantener los pactos con los aliados que lideraron otras cuatro comisiones bajo la UCR, la cual cuenta con 13 senadores propios. Estos son: Víctor Zimmermann de Chaco (Coparticipación Federal), Pablo Blanco de Tierra del Fuego (Economía Nacional), Carolina Losada (Seguridad Interior) y Mariana Juri (Turismo).