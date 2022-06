Y todavía faltan 18 meses

El gran problema de estas diferencias es que no sólo la cúpula parece no coincidir en nada, los segundos y terceros niveles de gobierno exponen esas diferencias de forma más encumbrada y eso hace imposible la gestión, el gobierno está literalmente parado, nada se resuelve y el país está cada día más caótico. Rutas cortadas por falta de gasoil, problemas con el gas y el gasoducto no logra arrancar, la obra pública se paraliza, la inflación desbordada y nadie se pone se acuerdo ni en el diagnóstico, la educación arroja estadísticas vergonzantes y nos desgastamos debatiendo el lenguaje inclusivo. El Congreso habla de Boleta Única y reforma judicial cuando el país tiene mas del 50 % de pobres, grupos piqueteros con sectores oficiales se pelean por ver quien administra la miseria y el clientelismo, pero nadie habla como salir de verdad de ese encierro de millones de subsidios que los hace cada vez más pobres.