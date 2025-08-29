Por la fecha 29 de la zona A, Ferro recibirá a Racing (Cba)

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Ferro y Racing (Cba) correspondiente a la fecha 29 de la zona A se disputará en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry desde las 21:15 (hora Argentina), el lunes 1 de septiembre.

Así llegan Ferro y Racing (Cba) Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Ferro en partidos de la Primera Nacional Ferro buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Atlanta. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Racing (Cba) en partidos de la Primera Nacional En la jornada anterior, Racing (Cba) igualó 1-1 el juego frente a Almagro. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 4-0 a favor de Racing (Cba). El juez seleccionado para supervisar el partido es Julio Barraza.

Fechas y rivales de Ferro en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 30: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Racing (Cba) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 30: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar Horario Ferro y Racing (Cba), según país Argentina: 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

