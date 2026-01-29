jueves 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 - 08:53
Liga Profesional

Por la fecha 3 se enfrentarán Boca Juniors y Newell`s

Todos los detalles de la previa del partido entre Boca Juniors y Newell`s, que se jugará el domingo 1 de febrero desde las 19:15 (hora Argentina) en el estadio la Bombonera.

Por la fecha 3 se enfrentarán Boca Juniors y Newell`s
BsAs (DataFactory)

Newell`s y Boca Juniors se enfrentarán en el estadio la Bombonera el próximo domingo 1 de febrero desde las 19:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del Apertura.

Así llegan Boca Juniors y Newell`s

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura

Boca Juniors viene de caer por 1 a 2 frente a Estudiantes.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

Newell`s igualó 1-1 ante Independiente en la jornada anterior..

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Boca Juniors se llevó la victoria por 5 a 0.


Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Vélez: 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Platense: 15 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Racing Club: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Gimnasia (Mendoza): 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lanús: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Defensa y Justicia: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Dep. Riestra: 16 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Banfield: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Estudiantes: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Rosario Central: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Horario Boca Juniors y Newell`s, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

