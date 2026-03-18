Independiente vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

El duelo entre Independiente y Talleres correspondiente a la fecha 12 se disputará en la Caldera del Diablo desde las 20:00 (hora Argentina), el sábado 21 de marzo.

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Independiente buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Instituto. En 1 partido ha triunfado y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

En la jornada anterior, Talleres igualó 0-0 el juego frente a Belgrano. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Talleres.

Independiente tendrá que verse las caras con Racing Club en la próxima fecha, cuando jueguen el clásico de Avellaneda. El duelo se celebrará en el estadio Libertadores de América, el 5 de abril.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Hernán Mastrángelo.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura

Fecha 12: vs Talleres: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura

Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Horario Independiente y Talleres, según país

Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)