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18 de marzo de 2026 - 10:21
Liga Profesional

Independiente vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Toda la previa del duelo entre Independiente y Talleres. El partido se jugará en la Caldera del Diablo el sábado 21 de marzo a las 20:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Hernán Mastrángelo.

Independiente vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Independiente y Talleres correspondiente a la fecha 12 se disputará en la Caldera del Diablo desde las 20:00 (hora Argentina), el sábado 21 de marzo.

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Así llegan Independiente y Talleres

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Instituto. En 1 partido ha triunfado y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Talleres igualó 0-0 el juego frente a Belgrano. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Talleres.

Independiente tendrá que verse las caras con Racing Club en la próxima fecha, cuando jueguen el clásico de Avellaneda. El duelo se celebrará en el estadio Libertadores de América, el 5 de abril.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Hernán Mastrángelo.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Talleres: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente y Talleres, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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