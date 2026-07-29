Por la fecha 3 se enfrentarán Racing Club y Tigre

BsAs (DataFactory)

Tigre y Racing Club se enfrentarán en el Cilindro el próximo sábado 1 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del Clausura.

Así llegan Racing Club y Tigre Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura Racing Club igualó 0-0 frente a Rosario Central.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre perdió ante Estudiantes (RC) por 0 a 1.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Tigre se llevó la victoria por 3 a 1. Yael Falcón Pérez fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura Fecha 2: vs Belgrano: 5 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Horario Racing Club y Tigre, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.