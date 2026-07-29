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29 de julio de 2026 - 11:12
Liga Profesional

Por la fecha 3 se enfrentarán Racing Club y Tigre

Todos los detalles de la previa del partido entre Racing Club y Tigre, que se jugará el sábado 1 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina) en el Cilindro. Dirige Yael Falcón Pérez.

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Por la fecha 3 se enfrentarán Racing Club y Tigre
BsAs (DataFactory)

Tigre y Racing Club se enfrentarán en el Cilindro el próximo sábado 1 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del Clausura.

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Así llegan Racing Club y Tigre

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club igualó 0-0 frente a Rosario Central.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre perdió ante Estudiantes (RC) por 0 a 1.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Tigre se llevó la victoria por 3 a 1.

Yael Falcón Pérez fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Belgrano: 5 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Racing Club y Tigre, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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