Por la fecha 3 se enfrentarán Racing Club y Tigre

Tigre y Racing Club se enfrentarán en el Cilindro el próximo sábado 1 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del Clausura.
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Tigre y Racing Club se enfrentarán en el Cilindro el próximo sábado 1 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del Clausura.
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.
Racing Club igualó 0-0 frente a Rosario Central.
Tigre perdió ante Estudiantes (RC) por 0 a 1.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Tigre se llevó la victoria por 3 a 1.
Yael Falcón Pérez fue designado para controlar el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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