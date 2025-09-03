Por la fecha 30 de la zona B se enfrentarán Estudiantes (BA) y Nueva Chicago

BsAs (DataFactory)

Nueva Chicago y Estudiantes (BA) se enfrentarán en el estadio Ciudad de Caseros el próximo viernes 5 de septiembre desde las 20:05 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Estudiantes (BA) y Nueva Chicago Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Estudiantes (BA) en partidos de la Primera Nacional Estudiantes (BA) igualó 1-1 frente a Dep. Morón. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 2 goles y registró solo 8 a favor.

Últimos resultados de Nueva Chicago en partidos de la Primera Nacional Nueva Chicago igualó 1-1 ante Gimnasia (Mendoza) en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Nueva Chicago se llevó la victoria por 2 a 1. Jorge Broggi fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Estudiantes (BA) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Nueva Chicago en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes (BA) y Nueva Chicago, según país Argentina: 20:05 horas

Colombia y Perú: 18:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:05 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:05 horas

