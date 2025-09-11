jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 08:18
B Nacional

Por la fecha 31 de la zona B, Dep. Morón recibirá a Temperley

Toda la previa del duelo entre Dep. Morón y Temperley. El partido se jugará en el estadio Pablo Comelli el sábado 13 de septiembre a las 16:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Pablo Dóvalo.

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Dep. Morón y Temperley correspondiente a la fecha 31 de la zona B se disputará en el estadio Pablo Comelli desde las 16:30 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.

Así llegan Dep. Morón y Temperley

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Dep. Morón en partidos de la Primera Nacional

Dep. Morón venció 1-0 a Def. Unidos en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Temperley en partidos de la Primera Nacional

Temperley venció en casa a Talleres (RE) por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 3 y perdido 1. Además, logró gritar 2 goles y ha recibido 2 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Pablo Dóvalo.


Fechas y rivales de Dep. Morón en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 32: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Temperley en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Morón y Temperley, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

