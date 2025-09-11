Por la fecha 31 de la zona B, Dep. Morón recibirá a Temperley

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Dep. Morón y Temperley correspondiente a la fecha 31 de la zona B se disputará en el estadio Pablo Comelli desde las 16:30 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.

Así llegan Dep. Morón y Temperley Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Dep. Morón en partidos de la Primera Nacional Dep. Morón venció 1-0 a Def. Unidos en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Temperley en partidos de la Primera Nacional Temperley venció en casa a Talleres (RE) por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 3 y perdido 1. Además, logró gritar 2 goles y ha recibido 2 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 1-1. El juez seleccionado para supervisar el partido es Pablo Dóvalo.

Fechas y rivales de Dep. Morón en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Temperley en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Morón y Temperley, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela: 15:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

