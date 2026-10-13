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13 de octubre de 2026 - 08:27
Jujuy.

Por qué los jujeños no se casan un martes 13: la explicación del Registro Civil

Octavio Rivas, director del Registro Civil de Jujuy, explicó qué pasa con los turnos para casamientos durante el martes 13.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Casamiento

Casamiento

Los jujeños no se casan este martes 13, pero la explicación no está vinculada directamente con la superstición, sino con la organización habitual de los turnos en el Registro Civil de Jujuy. Según explicó a TodoJujuy.com Octavio Rivas, director del organismo, los martes suelen ser días con poca o nula demanda para matrimonios.

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Para este martes 13 no hubo turnos otorgados en ninguna oficina del Registro Civil de la provincia. De acuerdo con Rivas, esto responde principalmente a que los casamientos se desarrollan con mayor frecuencia desde mitad de semana en adelante.

Por qué no hay casamientos este martes 13

Aunque el martes 13 suele estar asociado a creencias populares y supersticiones, desde el Registro Civil de Jujuy indicaron que en este caso la falta de casamientos responde a una cuestión práctica.

Rivas explicó que, naturalmente, los martes se casa menos gente y que es uno de los pocos días en los que no suelen otorgarse turnos para matrimonios.

Qué días se realizan más casamientos en Jujuy

Desde el organismo detallaron que los matrimonios se desarrollan principalmente los miércoles, jueves, viernes y sábados.

También pueden realizarse los domingos, especialmente cuando los lunes son feriados, ya que muchas parejas eligen fechas cercanas al fin de semana para concretar la ceremonia. En ese contexto, el martes queda como uno de los días menos elegidos para casarse en Jujuy.

Una fecha atravesada por la superstición

El martes 13 suele cargar con una fuerte impronta popular, asociada a la mala suerte, debido a una antigua superstición popular resumida en el refrán: “Martes 13, no te cases ni te embarques”.

El día debe su nombre a Marte, el dios romano de la guerra, la violencia, la sangre y la destrucción. Por ello, la tradición consideraba que era un día regido por conflictos y energía negativa.

En varias culturas y religiones, el 13 se asocia con malos augurios. En el cristianismo se vincula con los 13 comensales de la Última Cena (donde Judas era el decimotercero y traicionó a Jesús), en la Cábala se habla de 13 espíritus malignos, y en el Tarot el arcano número 13 representa la muerte y los cambios drásticos.

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