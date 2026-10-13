Investigan si el incendio en Laguna de Pozuelos habría iniciado por quema de pastizales

Más de cinco hectáreas fueron consumidas por un incendio de gran magnitud en la zona de Laguna de Pozuelos, que se habría originado a partir de una quema de pastizales. Según informó el periodista Elbio Llampa en diálogo con Canal 4, las fuertes ráfagas de viento complicaron el trabajo de las dotaciones que intervinieron en el lugar.

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Jujuy. Controlaron un incendio de gran magnitud en Laguna de Pozuelos

De acuerdo con personal de Bomberos Voluntarios de Abra Pampa , algunas personas "habrían iniciado una quema y luego se retiraron creyendo que el fuego estaba apagado" . Sin embargo, quedaron chispas en el sector y, con las condiciones climáticas, las llamas se extendieron hasta provocar el incendio.

El incendio en Laguna de Pozuelos consumió un poco más de cinco hectáreas y demandó un intenso operativo para poder ser controlado.

Llampa señaló que las ráfagas de viento fueron un factor clave en la propagación del fuego y también dificultaron las tareas de las dotaciones que trabajaron en la zona.

Siete horas de trabajo para controlar el incendio

El operativo para controlar el incendio duró aproximadamente siete horas y contó con la participación de distintas dotaciones y organismos.

En las tareas intervinieron:

Comisionado de Rinconada.

Bomberos Voluntarios de Abra Pampa.

Parques Nacionales.

Bomberos de La Quiaca.

Personal de Humahuaca.

Desde la organización del operativo agradecieron al personal que trabajó en el lugar por el esfuerzo y la valentía, y también a los vecinos que dieron aviso a tiempo.

Recuerdan que provocar incendios es un delito

Tras el incendio, remarcaron la importancia de cuidar la Puna y su naturaleza, consideradas un patrimonio que debe ser protegido entre todos.

También recordaron que existen leyes provinciales y nacionales que prohíben provocar incendios. Quienes lo hagan pueden enfrentar sanciones penales y multas importantes.