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13 de octubre de 2026 - 07:02
Jujuy.

Dictarán talleres gratuitos de Orientación Vocacional en la Facultad de Humanidades

La UNJu ofrece talleres gratuitos de Orientación Vocacional para estudiantes. Conocé las fechas de inscripción, los requisitos y cómo participar.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Taller de orientación vocacional en UNJu

Taller de orientación vocacional en UNJu

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) abrió la convocatoria para participar de los talleres gratuitos de orientación vocacional-ocupacional. La propuesta está destinada a estudiantes del último año del secundario y se desarrollará de manera presencial, en turno mañana, con cupos limitados.

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Cuándo y dónde inscribirse

Las inscripciones se realizarán el viernes 16 y el lunes 19 de octubre, de 10:30 a 12, sin excepción, en el aula 29, ubicada en el tercer piso de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en Otero 262.

El trámite es presencial y los interesados deberán concurrir con su DNI. Desde la organización advirtieron que los cupos son limitados.

Para consultas, se encuentra disponible el contacto de la licenciada María Dolores Revuelta, al teléfono 3884-043401. Las consultas podrán realizarse en los mismos días y horarios establecidos para la inscripción.

Talleres gratuitos de Orientación Vocacional en la UNJu

Talleres gratuitos de Orientación Vocacional en la UNJu

Un espacio para elegir el futuro académico

María Dolores Revuelta, psicóloga (MP 207) y una de las coordinadoras de las jornadas, explicó que la Facultad de Humanidades desarrolla este tipo de propuestas desde hace varios años, con talleres que se organizan durante el año.

La convocatoria corresponde al último taller del ciclo y está dirigida a estudiantes que cursan el último año del nivel secundario, tanto quinto como sexto año, según la modalidad educativa.

El objetivo es acompañar a los jóvenes en el proceso de elección de una carrera, brindándoles herramientas para explorar sus intereses y pensar en las alternativas de formación disponibles.

También habrá orientación para quienes tengan dudas sobre su elección

La propuesta contempla, además, a estudiantes que ya comenzaron una carrera y necesitan revisar su decisión. En esos casos, el espacio permitirá trabajar en un proceso de reorientación vocacional.

Revuelta señaló que es importante incluir a quienes atraviesan dudas sobre el camino académico elegido, para que puedan contar con acompañamiento durante esa etapa.

Cómo será la modalidad de los talleres

Los encuentros se desarrollarán de manera presencial y en turno mañana. Según detalló la coordinadora, los participantes deberán contar con disponibilidad para asistir los lunes y viernes, de 10 a 12, durante aproximadamente cuatro semanas.

La intención es comenzar las actividades lo antes posible, una vez finalizado el período de inscripción, debido a la proximidad de las fechas de inscripción a las carreras de nivel superior.

De esta manera, la UNJu busca ofrecer un espacio gratuito de orientación y acompañamiento para que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro educativo y profesional.

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