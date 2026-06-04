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4 de junio de 2026 - 20:44
Educación.

Talleres de orientación vocacional en la Facultad de Humanidades: cómo inscribirse

La Facultad de Humanidades dictará talleres gratuitos de orientación vocacional para estudiantes del último año del secundario.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Orientación vocacional (imagen creada con IA).

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La propuesta es organizada por el Área de Ambientación y Orientación Estudiantil de la FHyCS y se realizará de manera presencial, en el turno mañana.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizarán los días lunes 8 y viernes 12 de junio, de 10.30 a 12 horas, sin excepción.

UNJu: habilitaron la segunda etapa de preinscripciones en Humanidades
Talleres de orientaci&oacute;n vocacional en la Facultad de Humanidades.

Talleres de orientación vocacional en la Facultad de Humanidades.

Los interesados deberán presentarse personalmente en el Aula 29 de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ubicada en calle Otero 262. Para anotarse, deberán llevar DNI.

Cupos limitados

Desde la organización informaron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan realizar la inscripción en los días y horarios establecidos.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse con la licenciada María Dolores Revuelta al celular 3884043401, en los mismos días y horarios previstos para la inscripción.

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