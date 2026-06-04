Talleres de orientación vocacional en la Facultad de Humanidades: cómo inscribirse

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu abrirá las inscripciones para los talleres gratuitos de orientación vocacional-ocupacional, destinados a estudiantes del último año del secundario.

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La propuesta es organizada por el Área de Ambientación y Orientación Estudiantil de la FHyCS y se realizará de manera presencial, en el turno mañana.

Las inscripciones se realizarán los días lunes 8 y viernes 12 de junio, de 10.30 a 12 horas, sin excepción.

UNJu: habilitaron la segunda etapa de preinscripciones en Humanidades Talleres de orientación vocacional en la Facultad de Humanidades.

Los interesados deberán presentarse personalmente en el Aula 29 de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ubicada en calle Otero 262. Para anotarse, deberán llevar DNI.

Cupos limitados

Desde la organización informaron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan realizar la inscripción en los días y horarios establecidos.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse con la licenciada María Dolores Revuelta al celular 3884043401, en los mismos días y horarios previstos para la inscripción.