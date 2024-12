Qué hacer si no te pagan el aguinaldo en diciembre de 2024

A pesar de que la recesión económica mostraron señales de desaceleración, aún persiste. En sectores como el del transporte colectivo , los empresarios alertaron sobre las dificultades para afrontar el pago del aguinaldo . Esto ha generado incertidumbre entre los empleados, quienes no saben qué ocurrirá con su situación ni cómo exigir el cumplimiento de este derecho a sus empleadores en caso de no recibirlo.

La selección de estas fechas responde a una lógica específica, ya que se determina un plazo para la primera cuota dentro de los primeros seis meses del año. Esto permite que el aguinaldo se calcule como el 50% del salario más alto que haya percibido cada trabajador en ese período. El monto que se abona se calcula sobre el salario bruto más elevado del semestre, que incluye conceptos adicionales como comisiones, horas extras y otros pagos establecidos en el contrato laboral. Este valor está sujeto a las deducciones correspondientes para jubilación, obra social, entre otros conceptos.

En Argentina, los empleados que tienen derecho al pago del aguinaldo o sueldo anual complementario (SAC) están protegidos por una legislación.

Con respecto al medio aguinaldo de diciembre, la legislación decide anticipar el abono del SAC para que los empleados dispongan de este ingreso adicional cuando enfrenten los gastos propios de las celebraciones de fin de año y las vacaciones. Los trabajadores reciben este dinero con antelación, lo que les permite adelantar compras para las festividades. De ahí que sea crucial que los empleadores cumplan puntualmente con el pago del medio aguinaldo de diciembre.

Si el aguinaldo no se abona el 18 de diciembre, ¿el empleador enfrenta alguna sanción? En ese caso, no, ya que la Ley 27.073 establece una extensión de cuatro días hábiles para que las empresas realicen el pago correspondiente. "... se cuenta con un plazo excepcional de gracia de cuatro días hábiles."

¿Cuándo debería cobrar el aguinaldo de diciembre 2024?

Como se indicó anteriormente, la normativa establece que el plazo máximo para abonar el medio aguinaldo de diciembre es el 18 de dicho mes, que en 2024 corresponde a un miércoles. En consecuencia, los trabajadores deberían recibir el pago antes de esa fecha o, a más tardar, ver el depósito reflejado en sus cuentas bancarias de sueldo el 19 por la mañana.

En sectores como el del transporte colectivo, los empresarios han alertado sobre las dificultades para afrontar el pago del aguinaldo.

Es importante señalar que si el empleador no cumple con el pago a tiempo, dispondrá de un plazo adicional de cuatro días hábiles para efectuarlo. En este caso, considerando el período de gracia, el último día para realizar el pago del aguinaldo en diciembre de 2024 será el martes 24 de diciembre.

A partir de esa fecha, los trabajadores bajo relación de dependencia podrán presentar sus reclamaciones al empleador si el medio aguinaldo no ha sido abonado.

¿Qué pasa si no me pagan el aguinaldo?

Si después del 24 de diciembre el empleador no ha realizado el abono del medio aguinaldo, los empleados tienen el derecho y la facultad de:

Intimar al empleador para que pague el aguinaldo dentro de los dos días hábiles siguientes.

para que pague el aguinaldo dentro de los dos días hábiles siguientes. Radicar una denuncia en la Secretaría de Trabajo , de forma individual o colectiva.

, de forma individual o colectiva. Considerarse despedidos, según el artículo 242 de la ley de contrato de trabajo,y con el derecho a la indemnización del despido sin Justa Causa.

El sistema judicial evaluará si la tardanza en el abono del aguinaldo constituye una infracción grave. Si se determina que es así, la multa podría ser considerable. Por lo tanto, lo más prudente es que las empresas se aseguren con antelación de contar con los recursos suficientes para abonar puntualmente los aguinaldos a sus empleados.

El plazo podría extenderse hasta el 24 de diciembre. De acuerdo con la ley 27.073, los empleadores deben realizar el pago del aguinaldo a más tardar el 18 de diciembre.

Es importante destacar que aquellas personas que tienen derecho por ley a recibir el aguinaldo son las que se encuentran en relación de dependencia y cuentan con su vínculo laboral debidamente registrado en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Además, los empleados que no hayan trabajado para el mismo empleador durante los seis meses completos previos al pago del aguinaldo también recibirán esta compensación, aunque en ese caso el monto será proporcional al tiempo trabajado en la empresa que efectúa el abono.

El pago del sueldo anual complementario también abarca a jubilados y pensionados que perciben sus ingresos a través de Anses, quienes, por lo tanto, también reciben el aguinaldo. Además, incluye a los empleados de sectores especiales como el Personal de Casas Particulares y los trabajadores rurales.

La legislación decide anticipar el abono del SAC para que los empleados dispongan de este ingreso adicional cuando enfrenten los gastos propios de las celebraciones de fin de año y las vacaciones.

Sin embargo, aquellos que trabajan de forma independiente, como monotributistas o autónomos, así como quienes realizan actividades laborales en esquemas informales (sin registro en Anses), no tienen derecho al pago del aguinaldo y, por lo tanto, no pueden exigirlo. En estos casos, dependerán de que su empleador adopte buenas prácticas y elija abonar una cantidad durante los meses destinados a este pago. En algunas situaciones, es posible negociar con el empleador para que asuma el pago del aguinaldo, incluso si el vínculo laboral no está formalizado.

Aquellos que tienen un empleo formal tienen derecho a solicitar el pago del aguinaldo ante la Justicia o las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo, en caso de que el empleador no realice el abono en los plazos establecidos por la legislación laboral en Argentina.