Hasta cuándo se paga el aguinaldo de diciembre

Convenio Colectivo 375/2004 , correspondiente a la industria del caucho y afines : El pago se realiza el 30 de abril , 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año.

Cómo calcular el monto del aguinaldo

Para determinar cuánto se recibirá como pago del medio aguinaldo, es esencial considerar que, en primer lugar, cada semestre corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual obtenida en ese período de seis meses por todos los conceptos.

El cálculo se realiza tomando el sueldo bruto más alto recibido en los últimos seis meses (incluyendo el último salario liquidado). Luego, se aplican los descuentos correspondientes, como los de jubilación y obra social, entre otros, hasta llegar al monto final, conocido como "neto" o lo que realmente se percibe.

"Se excluye todo rubro no remuneratorio como los beneficios sociales (el servicio de comedor en la empresa, la provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas, el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización. etc.), las gratificaciones otorgadas por única vez, las gratificaciones vinculadas a la extinción del contrato de trabajo, las prestaciones complementarias del art. 105 de la Ley, etc.", explicó el especialista.

Cuando se trata de horas extras, comisiones y otros ingresos variables, estos deben ser tomados en cuenta al momento de calcular el sueldo anual complementario. "Lo que no corresponde realizar promedios de las remuneraciones variables", indicó Domínguez.

Por ejemplo, si el trabajador mantuvo una remuneración fija constante desde junio hasta diciembre y en este último mes realizó 30 horas extras, el valor de dichas horas deberá ser incluido por completo en el cálculo de diciembre. Por lo tanto, diciembre será el mes con la mayor remuneración mensual obtenida, que se usará como referencia para determinar el monto del sueldo anual complementario.

Otra duda que surgió al elaborar esta guía fue si el concepto "A cuenta de futuros aumentos" debe ser considerado para el cálculo del aguinaldo, así como las remuneraciones no monetarias. La respuesta del experto fue un tajante "sí".

Un ejemplo de esto sería el valor asignado por el uso personal de un auto de la empresa, o el valor correspondiente a la cesión de un celular para fines personales, entre otros.

Cuando se le preguntó sobre qué ocurre cuando finaliza el vínculo laboral, por cualquier motivo (renuncia, despido, fallecimiento del empleado, etc.), la respuesta fue que el trabajador tiene derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al tiempo trabajado durante ese semestre.

"También debe liquidarse el sueldo anual complementario sobre la indemnización sustitutiva del preaviso, de la integración del mes de despido y de las vacaciones no gozadas", sumó.

Qué pasa con Ganancias

Al respecto de Ganancias: "Se derogó toda exención que existía para el aguinaldo, ahora en todos los casos el aguinaldo está gravado. Y lo que se hizo fue incorporar una deducción de la doceava parte de las deducciones personales. Esa deducción adicional que antes no existía está relacionado con el aguinaldo," explicó a Clarín el tributarista Sebastián Domínguez.

"El mecanismo de liquidación es: mensualmente cuando el empleado cobra la remuneración para calcular la retención de ganancias se le agrega una doceava parte de las remuneraciones cobradas y también una doceava parte de las deducciones personales. Entonces, si está en el monto hasta el cual no paga, el efecto es nulo. Pero si se le retiene impuesto a las Ganancias, ya se le empieza a retener mensualmente, también, sobre el futuro aguinaldo que se va a pagar. Entonces en el mes de diciembre, el empleado va a cobrar el aguinaldo, y ahí se va a agregar ese plus en la liquidación, y se van a descontar las doceavas partes que se fueron agregando mes a mes".