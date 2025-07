¿Quién es Antonella Menem y por qué revolucionó la interna familiar?

Antonella reclama parte de la herencia de su abuelo.

La disputa por la herencia de Carlos Saúl Menem

Luego del fallecimiento de Carlos Saúl Menem, comenzó un conflicto judicial por la repartición de su patrimonio. Antonella, junto a Carlos Nair Menem, exige una porción mayor de la herencia y puso en tela de juicio la administración de los bienes hecha por Zulemita Menem.

Los representantes legales de Antonella y Carlos Nair aseguran que no todo el capital del exmandatario fue incluido en la sucesión. Señalan posibles omisiones de bienes, propiedades fuera del país y activos que estarían registrados a nombre de otras personas.

Zulemita Menem respondió a las denuncias asegurando que su patrimonio es fruto de su esfuerzo personal y que no le corresponde asumir las consecuencias de las “aventuras” de su padre y su hermano. En diálogo con colegas de La Nación el 19 de junio de 2025, afirmó: “Más allá de que deben recibir lo que les corresponde como herederos, ellos no son mi responsabilidad. No puedo hacerme cargo de dos ‘aventuras’ de mi padre y de mi hermano, dicho con todo el respeto”.

La polémica por la serie y el derecho a la imagen

La polémica en torno a la serie biográfica Síganme, de Amazon Prime Video, que primero fue suspendida y luego habilitada por orden judicial, reavivó las tensiones en la familia Menem. Antonella Menem manifestó su rechazo al proyecto, alegando que ningún heredero había autorizado la producción y que esta violaba los derechos de imagen tanto de su padre como de su abuelo.

“Me parece perfecto que el juez haya ordenado frenar la serie. De hecho, yo misma lo pedí en el expediente de la sucesión, a través de mi abogado, porque ninguno de los herederos dio su consentimiento para que se hiciera”, afirmó Antonella en diálogo con colegas de La Nación el 22 de mayo de 2025. Finalmente, este lunes se dio el respaldo legal para que la producción vea la luz.

Cómo es la relación de Antonella con Zulemita Menem

La conexión entre Antonella y Zulemita Menem es casi nula, marcada por conflictos que se arrastran desde hace años. Antonella ha declarado que desde niña sintió el rechazo familiar, y afirmó que solo su abuelo le brindó un lugar. “El resto de la familia siempre me hizo sentir culpable simplemente por haber nacido”, recordó en una entrevista anterior.

En contraste, Zulemita confesó no sentir cariño por Antonella, acusándola de falsedad y de distanciarse de su propio padre. “No la quiero. Y no la quiero porque miente”, afirmó con contundencia.

El distanciamiento de Carlos Nair Menem y los problemas personales de Antonella

En tiempos recientes, Antonella había intentado reestablecer vínculos con Carlos Nair Menem, aunque en la actualidad mantienen cierta separación. Ella explicó que enfrenta dificultades emocionales, como ansiedad y depresión, y optó por distanciarse para preservar su bienestar mental.

“Me agarró el miedo al abandono... me da mucho miedo que Carlitos me vuelva a cerrar la puerta en la cara. Entonces decidí alejarme para no volver a sufrir eso”, explicó Antonella, quien se mudó a Córdoba para recuperarse y alejarse de la conflictiva situación familiar.