viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 16:30
Cara nueva.

Quién es Marino Hinestroza, el primer refuerzo de Boca Juniors

Tras el acuerdo con Atlético Nacional, Marino Hinestroza se convertirá en el primer refuerzo de Boca Juniors.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Marino Hinestroza se convertirá en el primer refuerzo de Boca Juniors de este mercado de pases 2026, tras el acuerdo final al que arribaron el equipo argentino y Atlético Nacional, dueño del 50% del pase del joven y velóz delantero colombiano.

Tras días de negaciones, Nacional decidió aceptar el pedido del colombiano y firmó la última oferta enviada desde Argentina, que fue de un monto aproximado de 5 millones de dólares por el 80% del pase del delantero.

En las próximas horas el extremo de 23 años partirá rumbo a Buenos Aires, donde se someterá a las revisiones médicas antes de unirse a su nuevo club y ser parte del torneo argentino, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Marino Hinestroza, un jugador revulsivo

El veloz extremo era uno de los nombres que Boca Juniors tenía en carpeta para reforzar su ataque durante el último año, un deseo del presidente del club Juan Román Riquelme, aceptado por el entrenador Claudio Ubeda.

Juega por derecha, pero en varios partidos rotó su banda. El colombiano mostró una evolución en su juego, mejoró en la toma de decisiones, en el retroceso defensivo y en la participación dentro del circuito ofensivo del equipo.

Se define como “deshumilde” y “arrogante”, y dijo que para triunfar en el fútbol se deben tener esas condiciones. Hinestroza disputó 84 partidos con Atlético Nacional, donde logró consolidarse como una de las figuras del equipo al acumular 11 goles y 14 asistencias.

Embed - Marino Hinestroza - Absolute Showman

