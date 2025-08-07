jueves 07 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de agosto de 2025 - 18:32
Fútbol.

Quienes votan par elegir al ganador del Balón de Oro 2025

De este modo se definirá quién será el jugador que se alce con el prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista a nivel global en cada temporada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lautaro Martinez, Dibu Martinez, Alexis Mac Allister están nominados en los premios Balón de Oro.

Lautaro Martinez, Dibu Martinez, Alexis Mac Allister están nominados en los premios Balón de Oro.

La revista France Football anunció que el próximo jueves 7 de agosto revelará la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro 2025, junto con los nominados a distinciones como mejor arquero, director técnico y futbolista joven, en las categorías masculina y femenina.

Lee además
Parte médico oficial: Inter Miami confirmó la lesión que sufrió Lionel Messi contra Necaxa.  
Fútbol.

Lionel Messi se lesionó contra Necaxa: qué dice el parte médico oficial
Dibu Martínez volvió a ser nominado para el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo.
Fútbol.

Dibu Martínez fue nominado otra vez para competir como mejor arquero del mundo

En esta edición, se destacará el enfoque en la equidad de género al momento de premiar los méritos personales. Por primera vez, las distinciones que antes se otorgaban únicamente a varones también serán entregadas a mujeres.

Quiénes votan al ganador del Balón de Oro 2025.

De esta manera, se incorporarán a la ceremonia nuevos reconocimientos como los de Mejor Arquera, Revelación Femenina y Máxima Artillera, que se sumarán a los habituales galardones individuales y por equipo.

El Balón de Oro 2025 ya tiene sus candidatos.

A partir del año 2022, se estableció un sistema único de evaluación para conformar las nóminas de candidatos y para definir las votaciones, priorizando el aporte personal de cada futbolista y su impacto determinante a lo largo de la temporada (dejando de lado el año natural).

Cuándo es la entrega del Balón de Oro 2025.

También se consideran los títulos obtenidos con sus equipos y selecciones nacionales, el comportamiento ejemplar dentro del campo de juego y la ética deportiva. El recorrido previo del jugador dejó de ser un aspecto clave en la valoración.

¿Quiénes votan al ganador del Balón de Oro 2025?

Dibu Martínez es uno de los 10 candidatos a quedarse con el premio Lev Yashin.
Dibu Martínez volvió a ser nominado para el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo.

Dibu Martínez volvió a ser nominado para el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo.

Para determinar a los ganadores del Balón de Oro, France Football reunirá un panel integrado por cien periodistas para la categoría masculina y cincuenta para la femenina. Estos comunicadores representan a las naciones mejor ubicadas en el ranking FIFA.

France Football designó este jueves 7 de agosto como fecha señalada para dar a conocer a los 30 futbolistas nominados.

El método de votación requiere que cada miembro del jurado elabore una lista con sus diez mejores jugadores, asignando puntuaciones según el lugar que ocupen en su elección. Quien acumule el mayor total de puntos será proclamado ganador del Balón de Oro 2025.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

Aunque el debate alrededor del premio continúa, ya está establecida la fecha para la entrega del Balón de Oro. El anuncio del ganador tendrá lugar el lunes 22 de septiembre, durante una ceremonia que se realizará, como es tradición, en el Théâtre du Châtelet en París, con el horario aún por definir.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi se lesionó contra Necaxa: qué dice el parte médico oficial

Dibu Martínez fue nominado otra vez para competir como mejor arquero del mundo

Se dieron a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2025 con nombres argentinos

Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Boca Juniors anunció la salida de dos históricos del club

Lo que se lee ahora
(Imagen de archivo) - Balón de Oro 
Fútbol.

Se dieron a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2025 con nombres argentinos

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Nuevas excavaciones.
Investigación.

Excavaron lugares donde presunto asesino serial de Jujuy "tiraba cosas en carretilla"

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Baño de la casa del acusado por los crímenes en Alto Comedero.
Alto Comedero.

La aterradora frase que le dijo Matías Jurado a su sobrino: "Vení si querés ver..."

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel