Quienes votan par elegir al ganador del Balón de Oro 2025

Lautaro Martinez, Dibu Martinez, Alexis Mac Allister están nominados en los premios Balón de Oro.

La revista France Football anunció que el próximo jueves 7 de agosto revelará la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro 2025 , junto con los nominados a distinciones como mejor arquero , director técnico y futbolista joven , en las categorías masculina y femenina .

En esta edición, se destacará el enfoque en la equidad de género al momento de premiar los méritos personales . Por primera vez, las distinciones que antes se otorgaban únicamente a varones también serán entregadas a mujeres.

De esta manera, se incorporarán a la ceremonia nuevos reconocimientos como los de Mejor Arquera , Revelación Femenina y Máxima Artillera , que se sumarán a los habituales galardones individuales y por equipo .

A partir del año 2022 , se estableció un sistema único de evaluación para conformar las nóminas de candidatos y para definir las votaciones, priorizando el aporte personal de cada futbolista y su impacto determinante a lo largo de la temporada ( dejando de lado el año natural ).

Cuándo es la entrega del Balón de Oro 2025.

También se consideran los títulos obtenidos con sus equipos y selecciones nacionales, el comportamiento ejemplar dentro del campo de juego y la ética deportiva. El recorrido previo del jugador dejó de ser un aspecto clave en la valoración.

¿Quiénes votan al ganador del Balón de Oro 2025?

Dibu Martínez volvió a ser nominado para el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo.

Para determinar a los ganadores del Balón de Oro, France Football reunirá un panel integrado por cien periodistas para la categoría masculina y cincuenta para la femenina. Estos comunicadores representan a las naciones mejor ubicadas en el ranking FIFA.

France Football designó este jueves 7 de agosto como fecha señalada para dar a conocer a los 30 futbolistas nominados.

El método de votación requiere que cada miembro del jurado elabore una lista con sus diez mejores jugadores, asignando puntuaciones según el lugar que ocupen en su elección. Quien acumule el mayor total de puntos será proclamado ganador del Balón de Oro 2025.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

Aunque el debate alrededor del premio continúa, ya está establecida la fecha para la entrega del Balón de Oro. El anuncio del ganador tendrá lugar el lunes 22 de septiembre, durante una ceremonia que se realizará, como es tradición, en el Théâtre du Châtelet en París, con el horario aún por definir.