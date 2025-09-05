viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 08:20
B Nacional

Quilmes vs Ferro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional

Quilmes y Ferro se enfrentan en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, con el arbitraje de Andrés Gariano. El duelo se jugará el lunes 8 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina).

Quilmes vs Ferro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El juego entre Quilmes y Ferro se disputará el próximo lunes 8 de septiembre por la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Así llegan Quilmes y Ferro

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Quilmes en partidos de la Primera Nacional

En la fecha anterior, Quilmes se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Almagro. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Ferro en partidos de la Primera Nacional

El anterior partido disputado entre Ferro finalizó en empate por 2-2 ante Racing (Cba). En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 6.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Ferro lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.


Fechas y rivales de Quilmes en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 31: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Ferro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 31: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
Horario Quilmes y Ferro, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Temas
