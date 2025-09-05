Quilmes vs Ferro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El juego entre Quilmes y Ferro se disputará el próximo lunes 8 de septiembre por la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Así llegan Quilmes y Ferro Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Quilmes en partidos de la Primera Nacional En la fecha anterior, Quilmes se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Almagro. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Ferro en partidos de la Primera Nacional El anterior partido disputado entre Ferro finalizó en empate por 2-2 ante Racing (Cba). En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 6.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Ferro lo ganó por 1 a 0. El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.

Fechas y rivales de Quilmes en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Ferro en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar Horario Quilmes y Ferro, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

