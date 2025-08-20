Quilmes y San Miguel se miden por la fecha 28 de la zona A

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Quilmes y San Miguel, por la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo viernes 22 de agosto, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Así llegan Quilmes y San Miguel En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Quilmes en partidos de la Primera Nacional Quilmes quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Los Andes por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de San Miguel en partidos de la Primera Nacional San Miguel llega con ventaja tras derrotar a Racing (Cba) con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 7.

Con 1 victoria y 2 empates en las últimas 3 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2. Nelson Sosa es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Quilmes en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 21: vs Alvarado: Postergado

Zona A - Fecha 29: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Miguel en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar Horario Quilmes y San Miguel, según país

