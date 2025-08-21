Racing (Cba) vs Almagro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 16:30 (hora Argentina), Almagro visita a Racing (Cba) en el estadio Miguel Sancho, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional.
Así llegan Racing (Cba) y Almagro
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Racing (Cba) en partidos de la Primera Nacional
Racing (Cba) fue derrotado en el Malvinas Argentinas frente a San Miguel por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 4 a favor.
Últimos resultados de Almagro en partidos de la Primera Nacional
El anterior partido jugado por Almagro acabó en empate por 0-0 ante Atlanta. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Bryan Ferreyra.
Fechas y rivales de Racing (Cba) en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 29: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 30: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 31: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Almagro en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 29: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 30: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 31: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
Horario Racing (Cba) y Almagro, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas
