jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 08:25
B Nacional

Racing (Cba) vs Almagro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

En la previa de Racing (Cba) vs Almagro, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 24 de agosto desde las 16:30 (hora Argentina) en el estadio Miguel Sancho. El árbitro designado será Bryan Ferreyra.

Racing (Cba) vs Almagro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 16:30 (hora Argentina), Almagro visita a Racing (Cba) en el estadio Miguel Sancho, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Racing (Cba) y Almagro

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Racing (Cba) en partidos de la Primera Nacional

Racing (Cba) fue derrotado en el Malvinas Argentinas frente a San Miguel por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Almagro en partidos de la Primera Nacional

El anterior partido jugado por Almagro acabó en empate por 0-0 ante Atlanta. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Bryan Ferreyra.


Fechas y rivales de Racing (Cba) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 29: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Almagro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 29: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
Horario Racing (Cba) y Almagro, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

