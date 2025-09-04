Racing (Cba) vs Patronato: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional, Patronato y Racing (Cba) se enfrentan el domingo 7 de septiembre desde las 18:00 (hora Argentina), en el estadio Miguel Sancho.

Así llegan Racing (Cba) y Patronato Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Racing (Cba) en partidos de la Primera Nacional Racing (Cba) terminó con un empate en 2 frente a Ferro en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 6 goles y sumó 5 a favor.

Últimos resultados de Patronato en partidos de la Primera Nacional En la fecha pasada, Patronato finalizó con un empate 0-0 ante Atlanta. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 1 tantos.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Patronato sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2. El encuentro será supervisado por Lucas Cavallero, el juez encargado.

Fechas y rivales de Racing (Cba) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Patronato en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar Horario Racing (Cba) y Patronato, según país Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

