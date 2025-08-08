Racing (Cba) vs Quilmes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional, Quilmes y Racing (Cba) se enfrentan el lunes 11 de agosto desde las 21:10 (hora Argentina), en el estadio Miguel Sancho.

Así llegan Racing (Cba) y Quilmes El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Racing (Cba) en partidos de la Primera Nacional Racing (Cba) no pudo ante Los Andes en el Eduardo Gallardón. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Quilmes en partidos de la Primera Nacional Quilmes venció 2-1 a Atlanta en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 6 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Quilmes sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0. El encuentro será supervisado por Joaquín Gil, el juez encargado.

Fechas y rivales de Racing (Cba) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 27: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Quilmes en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 27: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 21: vs Alvarado: Postergado

Zona A - Fecha 29: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar Horario Racing (Cba) y Quilmes, según país Argentina: 21:10 horas

Colombia y Perú: 19:10 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:10 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:10 horas

