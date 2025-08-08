viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 09:00
B Nacional

Racing (Cba) vs Quilmes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

Racing (Cba) y Quilmes se miden en el estadio Miguel Sancho el lunes 11 de agosto a las 21:10 (hora Argentina) y Joaquín Gil es el elegido para dirigir el partido.

Racing (Cba) vs Quilmes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional, Quilmes y Racing (Cba) se enfrentan el lunes 11 de agosto desde las 21:10 (hora Argentina), en el estadio Miguel Sancho.

Así llegan Racing (Cba) y Quilmes

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Racing (Cba) en partidos de la Primera Nacional

Racing (Cba) no pudo ante Los Andes en el Eduardo Gallardón. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Quilmes en partidos de la Primera Nacional

Quilmes venció 2-1 a Atlanta en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 6 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Quilmes sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

El encuentro será supervisado por Joaquín Gil, el juez encargado.


Fechas y rivales de Racing (Cba) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 27: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Quilmes en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 27: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 21: vs Alvarado: Postergado
  • Zona A - Fecha 29: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
Horario Racing (Cba) y Quilmes, según país
  • Argentina: 21:10 horas
  • Colombia y Perú: 19:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:10 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:10 horas

