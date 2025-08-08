Racing (Cba) vs Quilmes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

Por la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional, Quilmes y Racing (Cba) se enfrentan el lunes 11 de agosto desde las 21:10 (hora Argentina), en el estadio Miguel Sancho.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional, Quilmes y Racing (Cba) se enfrentan el lunes 11 de agosto desde las 21:10 (hora Argentina), en el estadio Miguel Sancho.
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Racing (Cba) no pudo ante Los Andes en el Eduardo Gallardón. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 3 a sus rivales.
Quilmes venció 2-1 a Atlanta en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 6 en su portería.
En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Quilmes sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.
El encuentro será supervisado por Joaquín Gil, el juez encargado.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.