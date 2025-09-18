Racing (Cba) vs San Martín (T): previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 19:00 (hora Argentina), San Martín (T) visita a Racing (Cba) en el estadio Miguel Sancho, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Racing (Cba) y San Martín (T) El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Racing (Cba) en partidos de la Primera Nacional Racing (Cba) fue derrotado en el Arturo Miranda frente a Güemes (SE) por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional San Martín (T) viene de vencer a Atlanta en casa por 4 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 6 goles y 6 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 1 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 1. El encargado de impartir justicia en el partido será Maximiliano Macheroni.

Fechas y rivales de Racing (Cba) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 33: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Martín (T) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 33: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar Horario Racing (Cba) y San Martín (T), según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







