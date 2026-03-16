Con dos goles de Adrián Martínez, Racing Club venció 2-0 a Estudiantes (RC)

Estudiantes RC no la pasó bien frente a la Academia, quien ganó el encuentro con doblete del delantero Adrián Martínez en la fecha 11 del Apertura. A los 9 minutos del segundo tiempo, el delantero rompió la paridad con un gol de jugada. Racing Club continuó con su dominio y fue el delantero quien volvió a golpear el arco rival al minuto 48 de la misma etapa.Una gran jugada de la Academia, a los 48 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Adrián Martínez. Con un centro de Adrián Fernández, el delantero conectó con el balón en el área grande y entró al fondo del arco contrario.

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A los 29 minutos del primer tiempo, el delantero Adrián Martínez tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.

Adrián Martínez se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Racing Club mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 9 pases correctos.

Adrián Fernández fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Racing Club fue preciso con 27 pases efectivos y buscó 3 veces el arco contrario.

El técnico de Racing, Gustavo Costas, propuso una formación 4-3-3 con Facundo Cambeses en el arco; Ezequiel Cannavó, Nazareno Colombo, Franco Pardo y Gabriel Rojas en la línea defensiva; Matías Zaracho, Santiago Sosa y Matko Miljevic en el medio; y Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara en el ataque.

Por su parte, el equipo de Gerardo Acuña salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Agustín Lastra bajo los tres palos; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti y Tobías Ostchega en defensa; Siro Rosané, Alejandro Cabrera y Francisco Romero en la mitad de cancha; y Martín Garnerone, Ramón Ábila y Tomás González en la delantera.

El árbitro Jorge Baliño fue el encargado de supervisar el juego en el Cilindro.

En la siguiente fecha la Academia se enfrentará de visitante ante Belgrano, mientras que Estudiantes RC jugará de local frente a River Plate.

Cambios en Racing Club

30' 1T - Salió Matías Zaracho por Adrián Fernández

45' 2T - Salió Matko Miljevic por Baltasar Rodríguez

66' 2T - Salieron Duván Vergara por Tomás Conechny y Nazareno Colombo por Marcos Rojo

73' 2T - Salió Baltasar Rodríguez por Bruno Zuculini

Amonestado en Racing Club:

40' 1T Nazareno Colombo (Conducta antideportiva)

Cambios en Estudiantes (RC)

55' 2T - Salió Alejandro Cabrera por Tobías Leiva

56' 2T - Salió Siro Rosané por Nicolás Talpone

65' 2T - Salió Ramón Ábila por Javier Ferreira

76' 2T - Salió Martín Garnerone por Mateo Bajamich

77' 2T - Salió Tomás González por Gabriel Alanís

Amonestados en Estudiantes (RC):

26' 1T Alejandro Cabrera (Conducta antideportiva), 2' 2T Matías Valenti (Conducta antideportiva) y 8' 2T Tobías Ostchega (Discutir con un rival)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)