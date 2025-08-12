Racing Club vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Tigre y Racing Club se enfrentarán en el estadio el Cilindro el próximo viernes 15 de agosto desde las 21:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del Clausura.
Así llegan Racing Club y Tigre
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.
Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura
Racing Club igualó 1-1 frente a Boca Juniors. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 2 derrotas. Le convirtieron 3 goles y registró solo 2 a favor.
Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura
Tigre perdió ante Huracán por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 3 goles y le han encajado 4.
Racing Club aún no pudo ganar como local en el estadio Presidente Perón y tiene la misión de levantar el ánimo de sus simpatizantes.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Tigre se llevó la victoria por 1 a 0.
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 6: vs Argentinos Juniors: 24 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 22 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Horario Racing Club y Tigre, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas
