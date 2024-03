Rescato a una perrita, la hizo su amiga inseparable y viajan por el mundo

“El año pasado me surgió la necesidad y las ganas de recorrer Latinoamérica, pero lo que me frenaba era mi perrita, porque no me quería ir sin ella”, compartió Valeria en una conversación con colegas de TN. La idea de viajar sin su fiel compañera no era una alternativa, así que investigó diversas maneras de incorporarla en su aventura por descubrir nuevos países. Fue entonces cuando descubrió la existencia de asientos especiales para perros y no dudó en adquirir uno. “La fui a buscar a Córdoba y volví”, relató.