Reto viral: ¿Encontrás el error en siete segundos?

En el reto viral mencionado, el objetivo es detectar el lugar donde se encuentra el error oculto en la imagen. A pesar de que muchas personas consideran que es una tarea fácil, no es así y pocas logran completar el desafío. El tiempo limitado de 7 segundos es una de las características que añade dificultad al reto, lo que resulta complicado para muchos usuarios, quienes no entienden cómo no lo encontraron antes.

image.png

La imagen contiene varios objetos como una computadora, una lámpara, almanaques y un celular, entre otros. El usuario debe descubrir el objeto con un error en pocos segundos.

Para superar el reto, se necesita perspicacia y una agilidad visual y mental máximas. Es importante prestar atención a cada detalle de la ilustración, diseñada por Genial.Gurú, para no caer en trampas de ilusiones ópticas que hagan perder tiempo valioso.

Este reto viral ha sido una buena prueba para los usuarios de las redes sociales, aunque el 96% de las personas no pudo completarlo dentro del tiempo establecido.

Si no lograste encontrar el error principal, no te preocupes. En la imagen siguiente se puede ver dónde se hallaba. En el futuro, habrá más retos virales en los que podrás poner a prueba tus capacidades cognitivas y tener una revancha.

image.png