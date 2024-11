Revelaron quién es el artista más buscado en Google en 2024

Euphoria_Sydney_Sweeney.jpg

El disco de Taylor, el más vendido

Teniendo en cuenta el listado de World Music Awards, el más reciente disco de Swift, The Tortured Poets Department, es el álbum más vendido de 2024 en Estados Unidos, superando producciones como Hit Me Hard And Soft de Billie Eilish, Cowboy Carter de Beyoncé y Short ‘N Sweet de Sabrina Carpenter.