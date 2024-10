Piqué se refirió por primera vez a su separación de Shakira

“Yo siempre he estado muy tranquilo. Es decir, sé en el mundo en el que vivimos. Los medios de comunicación al final controlan el mensaje y en líneas generales cada uno dice lo que quiere vender, pero al final la verdad, o lo que pasa o lo que sucede muchas veces no está contado de la manera que ha sido”, consideró el ex jugador catalán.

“Esto yo no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad me conocen y saben cómo soy y lo que hago, y eso me da mucha tranquilidad (...) Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera”, continuó.

Piqué habló de su separación de Shakira.

Por último, detalló cómo se encuentra actualmente, habiendo dejado atrás su carrera en el fútbol y enfocado en sus emprendimientos personales: “Soy muy feliz, me lo paso muy bien. Me siento un privilegiado. Creo que la vida que he tenido pues, el hecho de poder jugar en el club de mi vida, que es el Barça, durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, tener unos amigos desde el colegio los conservo, pues me hace que cada día me despierte por la mañana y sienta muchísimo privilegio”.

Es importante mencionar que Shakira canalizó el sufrimiento por su separación mediante su arte, especialmente con el lanzamiento de la canción BZRP Music Sessions Vol. 53 en enero de 2023, en colaboración con el productor argentino Bizarrap. La letra de este tema contenía diversas insinuaciones que parecían aludir tanto a su ex pareja como a la nueva relación de este.

Piqué se refirió a su novedoso emprendimiento: la Kings League

Además de abordar temas relacionados con su vida privada, Piqué habló sobre los detalles de su novedoso emprendimiento, la Kings League. Este torneo deportivo virtual se presentó como una transformación en el ámbito futbolístico, donde el ex defensor junto a sus colaboradores se propusieron modificar las normas del deporte más practicado a nivel mundial.

“Quisimos cambiar completamente las normas del fútbol e involucrar a streamers para que sus comunidades siguieran la competición”, explicó Piqué, destacando el éxito de atraer millones de seguidores gracias a ellos.

El torneo, que ya ha tenido finales en ciudades como Barcelona, Madrid y Málaga, realizará su siguiente evento en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife el 21 de diciembre. En ese contexto, el catalán aseguró que para ese día habrá un “buen clima y buen ambiente en el paraíso”, respecto a la elección de la isla como el lugar ideal para el evento.

Una de las principales innovaciones de esta edición será la incorporación de la final en formato 1x1, un novedoso torneo que decidirá al representante de España para la próxima Copa del Mundo. Asimismo, para asegurar el alto nivel de los enfrentamientos, se limitarán los partidos a las finales de la Kings y Queens League, disminuyendo la cantidad de juegos a disputarse.