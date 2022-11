“Quiero agradecerle a la dirigencia y al Mundo River por el respaldo de los tres años de contrato, no sólo a mi sino a todo mi grupo”, dijo Demichelis sobre la extensión de su contrato hasta 2025. Por otra parte, el DT afirmó que quiere darle una solidez defensiva a su equipo por su pasado como defensor, pero que le gusta la tenencia de pelota para atacar.

Sobre la elección de Javier Pinola como ayudante de campo, Demichelis destacó: “Si venía con cuatro o cinco alemanes, lo primero que me iban a criticar era que no estaba aggiornado con el fútbol argentino. Es la verdad. Formé un grupo con grandísima capacidad y lealtad. Con Javi (Pinola) nos enfrentamos en Bayern-Nurenberg y nos encontramos en la Selección. Me di cuenta que incorporó muchas cosas de la cultura alemana. Este me encanta. Hoy se alinearon los planetas y se cumplió un sueño”. También estará acompañado por el exarquero Germán Lux.

Además, citó al Muñeco: “Quiero expresar mi abrazo monumental para todos y quiero cerrar con una frase del entrenador más glorioso de la historia de River que en su momento dijo: ‘Que la gente crea porque hay equipo con qué creer’. Bueno, sigamos creyendo. Muchas gracias a todos”.

Presentación de Martín Demichelis como DT de River [VIVO - Conferencia de prensa]