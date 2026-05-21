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21 de mayo de 2026 - 11:31
Liga Profesional

River Plate vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la final del Apertura

Te contamos la previa del duelo River Plate vs Belgrano, que se enfrentarán en el Olímpico de Córdoba el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30 (hora Argentina). Yael Falcón Pérez será el árbitro del partido.

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River Plate vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la final del Apertura
BsAs (DataFactory)

El Millonario y Belgrano se enfrentarán el próximo domingo 24 de mayo. Ambos equipos se jugarán su chance de ser campeón del Apertura desde las 15:30 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.

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Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate resultó vencedor por 3 a 0.

En un espectáculo imperdible, el Millonario y Belgrano darán todo para alzarse con la copa en la definición del Apertura.

El árbitro designado para el encuentro es Yael Falcón Pérez.

Los resultados de River Plate en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs River Plate 1 (24 de enero)
  • Fase de Grupos: River Plate 2 vs Gimnasia 0 (28 de enero)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs Tigre 4 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero)
  • Fase de Grupos: Vélez 1 vs River Plate 0 (22 de febrero)
  • Fase de Grupos: River Plate 3 vs Banfield 1 (26 de febrero)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs River Plate 1 (2 de marzo)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo)
  • Fase de Grupos: River Plate 2 vs Sarmiento 0 (15 de marzo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 0 vs River Plate 2 (22 de marzo)
  • Fase de Grupos: River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 0 vs River Plate 2 (12 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Boca Juniors 1 (19 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 3 vs Aldosivi 1 (25 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Atlético Tucumán 1 (3 de mayo)
  • Octavos de final: River Plate 2 vs San Lorenzo 2 (4-3 en penales a favor de River Plate) (10 de mayo)
  • Cuartos de Final: River Plate 2 vs Gimnasia 0 (13 de mayo)
  • Semifinal: River Plate 1 vs Rosario Central 0 (16 de mayo)
Los resultados de Belgrano en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Belgrano 2 (24 de enero)
  • Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Tigre 1 (29 de enero)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Belgrano 0 (2 de febrero)
  • Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Banfield 0 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 0 vs Belgrano 1 (14 de febrero)
  • Fase de Grupos: Defensa y Justicia 1 vs Belgrano 1 (20 de febrero)
  • Fase de Grupos: Belgrano 3 vs Atlético Tucumán 1 (24 de febrero)
  • Fase de Grupos: Huracán 3 vs Belgrano 1 (3 de marzo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 0 vs Belgrano 1 (12 de marzo)
  • Fase de Grupos: Belgrano 0 vs Talleres 0 (15 de marzo)
  • Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Racing Club 2 (21 de marzo)
  • Fase de Grupos: River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril)
  • Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Aldosivi 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs Belgrano 0 (20 de abril)
  • Fase de Grupos: Belgrano 0 vs Gimnasia 1 (26 de abril)
  • Fase de Grupos: Belgrano 4 vs Sarmiento 0 (3 de mayo)
  • Octavos de final: Talleres 0 vs Belgrano 1 (9 de mayo)
  • Cuartos de Final: Belgrano 2 vs Unión 0 (12 de mayo)
  • Semifinal: Argentinos Juniors 1 vs Belgrano 1 (3-4 en penales a favor de Belgrano) (17 de mayo)
Horario River Plate y Belgrano, según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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