¿Rodrigo De Paul irá a los Juegos Olímpicos? Qué dijo el jugador

En una conversación con el canal de transmisión en línea La Casa, el jugador apodado el "Motorcito" explicó: “ Me encantaría ir a los Juegos Olímpicos , pero no pertenecen a FIFA y los clubes no tienen la obligación de prestarte”.

A su vez, De Paul afirmó: “Sería un sueño poder defender a la Selección en cualquier competencia. Me encantaría, pero Masche tiene un montón de jugadores ”. No obstante, el ganador de la Copa del Mundo envió un comunicado al director técnico del equipo Sub-23: “ Puede contar conmigo ”.

De Paul sigue los pasos del Dibu Martínez

Rodrigo De Paul se unió a Emiliano Martínez, quien ya había expresado su interés en formar parte del equipo que compita en los Juegos Olímpicos de París 2024 con el objetivo de obtener la medalla de oro.

Por otro lado, Mascherano expresó recientemente con sinceridad que es necesario evaluar cada situación individualmente y que, por supuesto, sería un privilegio tener la posibilidad de contar con jugadores de la talla de Dibu o incluso Lionel Messi, aunque esta decisión está más en manos de los clubes que de su convocatoria.

Finalmente, el director técnico también rechazó a Ángel Di María, quien expresó su gratitud por la comunicación, pero reafirmó que la Copa América 2024 marcará su despedida definitiva de la selección nacional.

El amor por Racing de Rodrigo De Paul

Asimismo, Rodri reafirmó su amor y entrega hacia la Academia. "Pasé diez años en Racing. Volví tras jugar en el Valencia. Me enseñaron un montón. Después, obviamente, en mi carrera me tuve que ir superando. La primera puerta, y cuando sos chicos, es importante que crean en vos, porque si no creen en vos no tenés la sabiduría necesaria. A mí me abrieron las puertas, me sacaron de un montón de lugares que podrían haber sido feas. Fue una escuela y lo adoro".

El jugador le brindó una entrevista al canal Rumis de YouTube.

En esa línea, agregó: "Racing siempre tiene un lugar muy especial en mi corazón y yo creo que todavía me queda un camino por recorrer. Pero, seguramente, el día que decida cambiar de rumbo o algo, siempre Racing va a ser una opción para mí. Siempre va a tener la prioridad. Obviamente, pasa esto que uno dice algo y no sucede.... Cuando te graban parece que no podés cambiar de opinión, en la dinámica uno va cambiando, pero siempre lo voy a tener presente para cuando decida otro rumbo".

"El Atlético de Madrid es muy parecido a Racing por la pasión que tiene. El Real Madrid a nivel mundial tiene un marketing mucho más grande, pero en lo que es Madrid y todo el alrededor, la mayoría son del Atlético", afirmó el volante.