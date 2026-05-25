lunes 25 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de mayo de 2026 - 10:57
Política.

Rodrigo Paz denunció intentos de desestabilización en medio de la crisis en Bolivia

El presidente boliviano aseguró que las protestas ligadas a Evo Morales agravan la crisis y advirtió que puede recurrir al uso de la fuerza.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rodrigo Paz dijo que las protestas contra su gestión representan un desafío para el proceso de apertura democrática.

Rodrigo Paz dijo que las protestas contra su gestión representan un desafío para el proceso de apertura democrática.

La protesta social en Bolivia volvió a escalar luego de que el presidente Rodrigo Paz asegurara en una entrevista concedida al programa Wall Street Week de Bloomberg Television que las protestas contra su gestión y los continuos cortes de rutas representan un desafío para el proceso de apertura democrática y económica que atraviesa el país.

Lee además
crisis en bolivia: como esta el paso fronterizo con argentina este sabado 23 de mayo
Mundo.

Crisis en Bolivia: cómo está el paso fronterizo con Argentina este sábado 23 de mayo
crisis en bolivia: la policia se volvio a enfrentar a los manifestantes para desbloquear las rutas
Mundo.

Crisis en Bolivia: la Policía se volvió a enfrentar a los manifestantes para desbloquear las rutas

Las protestas ya llevan cuatro semanas y provocaron fuertes complicaciones en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto, ubicadas en el oeste boliviano.

Tensión en Bolivia.

Mientras intenta avanzar en negociaciones con los sectores movilizados, Paz también ordenó operativos de las fuerzas de seguridad para liberar los caminos, incluyendo intervenciones con gases lacrimógenos en algunos puntos. En paralelo, el gobierno de Estados Unidos anunció el envío de asistencia humanitaria.

Paz denuncia un intento de desestabilización

“Hay muchos intereses internos y externos en hacer fracasar esta democracia y generar desorden regional”, expresó Paz el sábado desde la sede presidencial ubicada en La Paz. El mandatario, que llegó al poder en noviembre luego de veinte años de administraciones socialistas, sostuvo además que el conflicto actual pone en discusión “si la democracia en Bolivia es viable o no”.

En medio de la crisis, el Ejecutivo convocó para el domingo a representantes de la federación de productores agropecuarios de La Paz con el objetivo de abrir una instancia de negociación. Además, un consejo socioeconómico prevé reunirse el miércoles para analizar proyectos vinculados a áreas estratégicas de la economía, entre ellas hidrocarburos, minería, litio e inversiones.

Las protestas contra el gobierno y los persistentes bloqueos de carreteras en Bolivia están poniendo a prueba la transición del país hacia una democracia abierta a la economía mundial, afirmó el presidente.

Paz manifestó su confianza en que las instancias de diálogo permitan destrabar el conflicto, aunque remarcó que la Constitución contempla la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza en determinadas circunstancias.

Las protestas volvieron a intensificarse el domingo, luego de varias horas de choques entre manifestantes y efectivos de seguridad ocurridos el sábado. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció que sufrió tres ataques durante esa jornada por parte de grupos que, según afirmó, utilizaban piedras y explosivos. “Sentí que mi vida estaba en riesgo”, expresó a través de un comunicado oficial.

La oposición endurece las protestas contra el Gobierno

Productores rurales, referentes gremiales y simpatizantes del exmandatario Evo Morales reclaman la salida de Paz del gobierno. Sostienen que, a seis meses de haber asumido la presidencia, todavía no logró cumplir con su compromiso de revertir la profunda crisis económica que atraviesa Bolivia.

En su cuarta semana, los bloqueos han interrumpido el suministro de alimentos, combustible y medicinas hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto.

Paz, cercano políticamente a la gestión de Trump, llegó a la presidencia con un fuerte respaldo de sectores trabajadores y de parte del electorado históricamente identificado con el Movimiento al Socialismo. Durante la campaña, impulsó la idea de construir un modelo de “capitalismo para todos”.

Desde su llegada al poder, puso en marcha distintas medidas orientadas a ordenar la economía. Entre ellas, avanzó en una reducción gradual de los subsidios a los combustibles, estableció un tipo de cambio de referencia y aplicó políticas para contener la inflación. Al mismo tiempo, busca incentivar la llegada de capitales extranjeros y dar mayor protagonismo al sector privado.

Estados Unidos respalda a Bolivia ante la crisis

En paralelo, el gobierno de Estados Unidos anunció el envío de ayuda para Bolivia. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado informó el sábado en redes sociales que comenzó a brindar asistencia alimentaria urgente y apoyo logístico destinado a enfrentar la falta de comida y medicamentos provocada por los bloqueos.

El gobierno invitó a la federación de agricultores de La Paz a dialogar el domingo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó días atrás que Washington no permitirá que “criminales y narcotraficantes derroquen a líderes democráticamente electos en nuestro hemisferio”.

Desde sus primeros meses de gestión, el gobierno de Paz enfrentó distintos focos de conflicto. Entre ellos aparecieron cuestionamientos por la baja calidad del combustible, el rechazo a una controvertida reforma sobre la administración de tierras y reclamos salariales impulsados por sindicatos. Con el correr de las semanas, esas protestas terminaron unificándose bajo una misma consigna: exigir la salida del presidente.

Mientras tanto, Evo Morales —quien, según distintas versiones, permanece resguardado en un predio perteneciente a una radio en la zona cocalera del Chapare, en Cochabamba, considerado su principal bastión político— impulsa el pedido de elecciones anticipadas.

Los manifestantes reanudaron los bloqueos el domingo tras horas de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad el sábado.

El plan de Rodrigo Paz para transformar la economía boliviana

Paz sostuvo que todavía hay grupos que buscan impedir que Bolivia continúe avanzando hacia una nueva etapa política y económica. “El pasado no quiere dar paso al presente y al futuro, y eso es parte del conflicto que estamos viviendo”, expresó.

El mandatario aseguró además que proyecta una Bolivia distinta al concluir su gestión: con las cuentas fiscales equilibradas, una economía más integrada al mundo, reglas claras para las inversiones y una convivencia social en la que las diferencias étnicas y culturales dejen de ser motivo de enfrentamientos y divisiones.

Embed

Nuestro gobierno representa el cierre de un ciclo de gestión de los últimos 20 años”, dijo Paz. “Esta transición no será fácil, pero claramente es el camino correcto para liberar las fuerzas productivas de Bolivia”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Crisis en Bolivia: cómo está el paso fronterizo con Argentina este sábado 23 de mayo

Crisis en Bolivia: la Policía se volvió a enfrentar a los manifestantes para desbloquear las rutas

Evo Morales pidió elecciones anticipadas "para que no haya muertos" en Bolivia

Crisis en Bolivia: el presidente evalúa cambios en su gabinete

Crisis en Bolivia: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz

Las más leídas

Marcha Belgraniana  video
Jujuy.

Todas las actividades en Jujuy por el 25 de mayo: conocé el cronograma del domingo

Masiva Marcha Belgraniana en Jujuy
Jujuy.

Masiva Marcha Belgraniana en Jujuy: emoción y homenaje

Gimnasia de Jujuy empató con Gimnasia y Tiro en Salta y sigue puntero en la Primera Nacional video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy empató con Gimnasia y Tiro en Salta y sigue puntero en la Primera Nacional

Por qué después de la gripe muchas personas siguen con tos video
Salud.

Por qué después de la gripe muchas personas siguen con tos: la explicación de una médica jujeña

Día de la Patria: por qué se celebra este 25 de mayo
País.

Día de la Patria: por qué se celebra este 25 de mayo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel