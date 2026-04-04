Alejo Veliz ayudó con doblete a Rosario Central en victoria 2-1 frente a Atlético Tucumán

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El delantero Alejo Veliz dio el triunfo a el Canalla con dos goles, venciendo este sábado a el Decano por 2 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito. A los 30 minutos del primer tiempo, la primera conquista de cabeza de Alejo Veliz marcó el inicio de la euforia para su equipo. Más tarde, en el 29 de la segunda etapa, determinó el resultado de 2 a 1 con un remate. El empate momentáneo lo había logrado Leandro Díaz, con una jugada pasados 37' de la primera mitad.Alejo Veliz se ganó los aplausos con su brillante definición a los 30 minutos del primer tiempo. Jaminton Campaz tuvo un pase en el área para que el delantero rematara de cabeza justo al palo derecho de Luis Ingolotti.

El delantero de Rosario Central Alejo Veliz desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 10 del primer tiempo.

El desempeño Alejo Veliz lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Rosario Central mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 5 veces al arco contrario.

También tuvo buen desempeño Jaminton Campaz. El volante de Rosario Central realizó 2 pases correctos y se animó a patear 6 veces.

El DT de R. Central, Jorge Almirón, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Jorge Broun en el arco; Enzo Giménez, Luca Raffin, Alexis Soto y Agustín Sández en la línea defensiva; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Gaspar Duarte, Guillermo Fernández y Jaminton Campaz en el medio; y Alejo Veliz en el ataque. Por su parte, el conjunto de Julio César Falcioni salió con una disposición táctica 4-5-1 con Luis Ingolotti bajo los tres palos; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso y Juan José Infante en defensa; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola y Franco Nicola en la mitad de cancha; y Leandro Díaz en la delantera. Nicolás Ramírez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Gigante de Arroyito. En la próxima fecha, el Canalla visitará a Huracán y el Decano jugará de local frente a Tigre. Cambios en Rosario Central 62' 2T - Salieron Agustín Sández por Carlos Quintana y Guillermo Fernández por Enzo Copetti

67' 2T - Salió Gaspar Duarte por Emanuel Coronel Amonestados en Rosario Central: 20' 1T Agustín Sández, 42' 1T Guillermo Fernández y 0' 2T Franco Ibarra

Cambios en Atlético Tucumán 68' 2T - Salieron Ezequiel Ham por Lautaro Godoy y Renzo Tesuri por Ramiro Ruiz Rodríguez

83' 2T - Salieron Nicolás Laméndola por Alexis Segovia, Javier Domínguez por Leonel Vega y Alejo Veliz por Federico Navarro Amonestado en Atlético Tucumán: 15' 1T Nicolás Laméndola

© 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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