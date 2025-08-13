miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 09:06
Liga Profesional

Rosario Central vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Rosario Central y Dep. Riestra. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Rosario Central vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Rosario Central y Dep. Riestra, por la fecha 5 del Clausura, se jugará el próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 18:30 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Lee además
velez vs independiente: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del clausura

Vélez vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
instituto se enfrentara ante union por la fecha 5

Instituto se enfrentará ante Unión por la fecha 5

Así llegan Rosario Central y Dep. Riestra

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

Rosario Central viene de un resultado igualado, 0-0, ante Atlético Tucumán. Posee un historial reciente de 1 victoria y 2 empates en los últimos 3 partidos disputados, sumando 2 goles a favor y habiendo recibido 1.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra viene de caer derrotado 0 a 1 ante Defensa y Justicia. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 2 triunfos. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.

Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Todas las veces que fue anfitrión en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central sólo logró terminar igualando frente a su rival. Dep. Riestra muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

De los últimos 2 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

En la siguiente jornada llegará el clásico rosarino, el partido que esperan los fanáticos de Rosario Central y Newell`s. Los eternos rivales se verán las caras el 23 de agosto, a partir de las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Yael Falcón Pérez es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Newell`s: 23 de agosto - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Sarmiento: 25 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Horario Rosario Central y Dep. Riestra, según país
  • Argentina: 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vélez vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Instituto se enfrentará ante Unión por la fecha 5

Platense vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Por la fecha 5 se enfrentarán Racing Club y Tigre

Aldosivi y Belgrano se miden por la fecha 5

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy vs chaco for ever: dia, televisacion y arbitros confirmado
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, televisación y árbitros confirmado

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

El extraño sitio de Jujuy donde los autos se mueven solos y suben montañas. video
Impresionante.

El extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel