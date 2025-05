Ruta del dinero K: ordenaron la detención de seis condenados

El principal implicado es el empresario Lázaro Báez , quien fue condenado a 10 años de prisión. Uno de los condenados es Fabián Rossi, que tiene una pena de cuatro años y seis meses de prisión, ex marido de Iliana Calabró.

Quiénes son los otros implicados

Los otros son Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, César Fernández, ex empleado de la financiera, el empresario Carlos Molinari y de Eduardo Castro, quienes deberán presentarse el lunes en los tribunales de Comodoro Py para que queden detenidos.