Sabrina Rojas tomó una drástica decisión tras su separación

El locutor se pronunció en Intrusos hace algunos días y echó por tierra el rumor de infidelidad: "No hay terceras en discordia. Lo que sucedió fue el rumor que dijo Nancy (Duré). A Sabrina no le llegó nada. El rumor nunca está bueno en una pareja, pero eso no fue el detonante. E l rumor genera una crisis en la pareja. Tuvimos una discusión" .

Y, más allá de que Rojas haya dicho directamente que es una separación, López habló directamente de un distanciamiento: "A veces las parejas tienen sus desencuentros como cualquier vínculo. Decidimos que lo mejor era tomar un poco de distancia para acomodar un poco las cosas”.

¿Quién es Damaris Cané?

Luego de casi dos años en pareja, Sabrina Rojas confirmó su separación del Tucu López en medio de rumores de infidelidad. La actriz se lo reveló a la periodista Nancy Duré, quien se encargó de señalar a una "tercera en discordia" dentro de la relación.

La mujer en cuestión es Damaris Cané, con quien el mediático fue visto en un boliche de Carlos Paz. De acuerdo a la información que dieron en en el ciclo Socios del Espectáculo (eltrece), la joven modelo es de Villa Constitución y en su cuenta de Instagram se presenta como “futura atleta fitness”.

Por otra parte, detalló como fue el encuentro. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo, ‘es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, relató, y agregó: "No hablamos de Sabrina, yo sabía que él estaba en pareja pero no le pregunté".