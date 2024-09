Salta aumentó los aranceles a extranjeros en los hospitales públicos

Los nuevos aranceles quedaron de la siguiente manera:

Internaciones

Una cama en habitación con baño por día: $93.481

Internación entre dos y cuatro horas: $39.330

Bloqueo de habitación para el acompañante por día: $107.712

Consulta en guardia: $8.362

Atención médica por día: $8.362

Uso de materia descartable por día: $8.196

Algunas cirugías

Apendicectomia: $647.209

Colicistectomia: $658.681

Legrado: $252.191

LT: $368.805

Anestesia: $119.380

Parto: $328.421

Cesárea + LT: $594.814

Cesárea: $505.995

Control obstétrico del trabajo de parto: $6.109

Atención del RN en la habitación por día: $24.045

Ecografía

Atención a extranjeros en Salta (foto ilustrativa).

Ginecológica: $10.332

Mamaria: $11.824

De testículo: $9.924

Hepática: $12.100

Vejiga o próstata: $8.566

Renal: $10.740

Radiografías

Cráneo, cara, senos paranasales: $7.750

Rx de raquis: $8.610

Rx de hombro, húmero, pelvis, cadera, fémur: $9.110

Rx codo, antebrazo, muñeca, mano, rodilla, tobillo, pie: $5.302

Rx de tórax: $7.886

Rx de abdomen: $7.478

Laboratorios

Hemograma, urea, creatinina, glucemia, ionogr.: $25.500

Serologías hasta tres: (Ej: toxo, VIH, VDRL): $35.468

Salta rechazó un pedido de Bolivia para que deje de cobrar atención

La cónsul de Bolivia en Argentina visitó recientemente el Hospital de Orán con la intención de solicitar la exención de tarifas para la atención médica de ciudadanos bolivianos pero Salta lo rechazó.

Pidió que se revise la medida de cobrar la atención médica en Salta a los ciudadanos de Bolivia pero la solicitud fue rechazada.

La cónsul de Bolivia en Argentina visitó recientemente el Hospital de Orán con la intención de solicitar la exención de tarifas para la atención médica de ciudadanos bolivianos.

Sin embargo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, confirmó que no revertirá la medida implementada que establece el cobro por atención médica a extranjeros.

En ese sentido, el gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, contó que la cónsul había sido recibida hace unas semanas para discutir la cuestión y afirmó que “tuvimos una reunión en la que se le explicó que la ley se va a cumplir a rajatabla, ya que es una normativa provincial. Vamos a mantener firmemente esta medida, que fue dictada por el gobernador y avalada por la Legislatura de la Provincia de Salta”.

Valenzuela destacó que, a pesar de las gestiones diplomáticas, la decisión de la administración provincial es firme en donde señaló que “la ley es clara y no habrá cambios. La atención médica a extranjeros se cobrará conforme a la normativa establecida”.

Por su parte, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, declaró que “acá en Salta y en la Argentina tenemos muy buena salud pública. Por eso, no me gusta cuando se habla de reciprocidad con el vecino país, porque ningún salteño o argentino va a Bolivia a hacerse atender. Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”.

